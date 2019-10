Les commerçants paient trop de taxes foncières par rapport aux résidents, selon une étude

Les taxes foncières imposées aux commerçants et aux industries sont trop élevées par par rapport à celles imposées aux résidents dans les grandes villes canadiennes, selon une étude.

L’Institut Fraser a publié jeudi une étude comparative des ratios d’imposition foncière entre le milieu résidentiel et non-résidentiel dans cinq des plus grandes régions métropolitaines du pays. Celles-ci comprennent le Grand Toronto, la région métropolitaine de Vancouver, celle de Montréal ainsi que Calgary et Edmonton.

Les deux auteurs de ce rapport constatent que le taux d’imposition des commerces et des industries est généralement beaucoup plus élevé que celui imposé aux résidents. Le phénomène est particulièrement frappant dans la région de Vancouver, où les taux imposés aux industries peuvent être de 10 à 20 fois plus élevés par rapport au milieu résidentiel dans certains secteurs.

Dans le Grand Montréal, les taxes foncières des commerces sont en moyenne 2,6 fois plus élevés que celles imposées aux résidents. Un écart qui grimpe davantage sur l’île de Montréal, où ce taux peut être jusqu’à cinq fois plus élevé, selon le rapport.

Stratégie politique

Selon les chercheurs, cette situation résulte d’une certaine stratégie politique. Les municipalités feraient ainsi face à «des incitatifs pour minimiser la taxation imposée aux groupes qui ont le plus de chances de voter dans les élections locales», soit les propriétaires en milieu résidentiel.

Les derniers rôles d’évaluation foncière font état d’une hausse moyenne de 13,7% de la valeur des propriétés dans l’agglomération de Montréal. La Ville a toutefois assuré le mois dernier qu’elle entend se contenter d’une augmentation globale des taxes foncières de 2% pour le résidentiel dans le prochain budget, prévu en novembre. Cette augmentation devrait être de l’ordre de 1,5% pour le milieu commercial.

Actuellement, 70% des revenus de la métropole proviennent de la taxe foncière imposée aux commerçants et aux résidents.

