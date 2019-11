L’opposition officielle à l’hôtel de ville demande à l’administration Plante de mettre en place des mesures d’urgence pour les itinérants avant le début du mois de décembre, date habituelle du lancement des mesures hivernales. Le parti veut ainsi éviter que des personnes en situation d’itinérance soient contraintes de dormir au grand froid, vu l’hiver hâtif.

L’unité de débordement de l’hôpital Royal-Victoria ouvrira ses portes le 2 décembre. Celle-ci fait partie d’un cocktail de mesures hivernales offertes par la Ville, qui comprennent notamment une bonification du nombre de places dans les ressources existantes.

Ce mois de novembre anormalement froid a toutefois pris de court les refuges de la métropole.

C’est notamment le cas de la Mission Old Brewery. L’organisme dispose de 280 lits dédiés aux hommes sans-abri et de 45 lits réservés aux femmes dans cette situation. Or, la demande est si forte depuis la semaine dernière que le refuge accueille quotidiennement 65 personnes supplémentaires. Ces dernières s’assoient ainsi pour la nuit sur les chaises de la cafétéria de l’organisme, faute de lits disponibles.

Un constat que partage le président-directeur général de la Mission Bon Accueil, Samuel Watts, qui accueille aussi des sans-abri dans la cafétéria de son refuge depuis quelques jours.

«Si on n’a pas de places chez nous, on essaie d’en trouver dans d’autres refuges. Mais en ce moment, la réalité, c’est qu’il y a plus de besoins que de places disponibles.» -Samuel Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil

Mesures d’urgence réclamées

Cette situation a soulevé l’ire du porte-parole d’Ensemble Montréal en matière d’itinérance, Benoit Langevin. Ce dernier a interpellé la Ville lundi pour lui demander de mettre en place des mesures d’urgence pour répondre à la demande d’ici à ce que l’unité de débordement de l’hôpital Royal-Victoria ouvre ses portes.

Cette ressource, qui ouvrira un mois et demi plus tôt cet hiver, offrira 150 lits aux personnes en situation d’itinérance et à leurs animaux de compagnie. Cela portera à 1104 le nombre de lits disponibles pour les personnes en situation d’itinérance à Montréal cet hiver.

«Il reste 13 jours [avant l’ouverture de l’unité de débordement] durant lesquels une personne itinérante pourrait avoir des problèmes de santé, voire mourir en raison de la température glaciale. Quel est le plan de l’administration pour rendre les services aux personnes itinérantes durant les 13 prochains jours?», a questionné le conseiller du district de Bois-de-Liesse en séance du conseil municipale.

«Il faudrait que la Ville mette la main à la roue et débloque un fonds d’urgence», a ajouté l’élu.

En réaction, la responsable de l’inclusion sociale au comité exécutif, Nathalie Goulet, a assuré que la Ville fait tout en son possible pour répondre à la demande actuelle. Elle a notamment souligné que les centres de jour ont prolongé leurs heures d’ouverture et que la Ville a inauguré la semaine dernière le nouveau centre Résilience Montréal, situé près du Square Cabot.

«Toutes les énergies sont mises à contribution, mais effectivement, ce que ça soulève, ce sont les besoins de financement supplémentaires pour les refuges et ça relève du ministère de la Santé et des Services sociaux», a ajouté Mme Goulet, renvoyant ainsi la balle à Québec.

Mesures hivernales

La ministre québécoise de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, ne ferme d’ailleurs pas la porte à une bonification des ressources offertes cet hiver.

«On est sensible à la situation. Si les mesures d’urgence ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins, on sera là», a assuré à Métro son attaché de presse, Alexandre Lahaie.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ferme toutefois la porte à une ouverture prématurée de l’unité de débordement.

«Il nous reste un peu de recrutement d’employés à faire et de la formation aussi», a justifié son porte-parole, Justin Meloche.

Face à ce constat, Samuel Watts estime que la Ville et le réseau de la santé devraient lancer les mesures hivernales pour itinérants le 15 novembre, à l’avenir.