La mairesse de Montréal, Valérie Plante, fera part des besoins de la métropole auprès d’Ottawa aujourd’hui et demain dans le cadre de plusieurs rencontres auxquelles prendra notamment part le premier ministre Justin Trudeau.

Cet après-midi, Mme Plante se rendra dans la capitale canadienne pour prendre part à la dernière journée d’une série de réunions avec les parlementaires organisées par la Fédération canadienne des municipalités. Celles-ci sont en cours depuis samedi. Le but de cet événement est de permettre aux municipalités du pays de faire entendre leurs besoins auprès des différents partis nationaux.

En marge de cet événement, la mairesse de Montréal rencontrera cet après-midi la nouvelle ministre des Infrastructures et des Collectivités, Catherine McKenna. Cette dernière a occupé le poste de ministre de l’Environnement au sein du précédent gouvernement libéral de Justin Trudeau.

«Ce ministère-là est très important pour Montréal parce que quand on parle d’infrastructures, on parle aussi des transports et les besoins à Montréal sont très importants [à cet égard]. Il faut sensibiliser la nouvelle ministre aux réalités de Montréal et de la grande région métropolitaine», a déclaré Mme Plante mercredi matin en séance du comité exécutif.

Ligne rose

Il y a fort à parier que le projet de ligne rose fera partie des discussions entre les deux élues. Lors de la dernière campagne électorale, plusieurs candidats libéraux et néo-démocrates ont appuyé ce projet. Celui-ci vise à relier Montréal-Nord à Lachine en transport en commun tout en désengorgeant la ligne orange du réseau du métro.

«J’ai bien l’intention de pousser ce dossier-là au cours des prochains mois», a d’ailleurs affirmé Mme Plante la semaine dernière au moment de commenter le nouveau conseil des ministres du gouvernement libéral.

La mairesse de Montréal a aussi interpellé Ottawa dans les derniers mois pour financer la réalisation du projet de Réseau express vélo. Ce dernier prévoit la réalisation de 184 km de voies cyclables afin de rendre la circulation des cyclistes à Montréal plus fluide et sécuritaire.

La Ville de Montréal a d’ailleurs réservé des sommes importantes dans son dernier budget au développement du réseau cyclable de la métropole.

«On est la deuxième plus grande ville canadienne, mais on est aussi la ville avec la plus grande croissance.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Rencontre avec Trudeau

La mairesse de Montréal rencontrera demain Justin Trudeau et la nouvelle ministre des Affaires intergouvernementales et vice-première ministre, Chrystia Freeland.

«Ce sera un bon moment pour se mettre à jour sur des besoins spécifiques à Montréal dans un contexte canadien», a indiqué Mme Plante. Cette dernière a d’ailleurs affirmé avoir de «très bonnes relations» avec la ministre Freeland.

En plus de mobilité, cette rencontre portera sur les enjeux en matière d’habitation, a indiqué à Métro l’attachée de presse de Mme Plante, Geneviève Jutras.

L’administration municipale, qui compte aménager 12 000 logements sociaux et communautaires d’ici 2021, presse Ottawa de conclure une entente avec Québec concernant les transferts de fonds en matière d’habitation.