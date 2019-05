Les cinq premiers axes du Réseau Express Vélo aménagés d’ici 2021

Montréal lance son Réseau Express Vélo (REV), un vaste circuit qui comptera à terme 184 km et 17 voies cyclables dédiées. La première mouture du projet se penchera sur la réfection des axes Lajeunesse/Saint-Denis, Viger, Souligny, Peel et de Bellechasse, pour un total d’environ 40 km d’ici 2021.

Ces axes très utilisés par les cyclistes seront transformés en pistes surélevées ou bordées par des séparations avec la rue, par exemple des plantations d’arbres ou des bandes de béton. Une nouvelle signalétique accompagnera les nouveaux aménagements, dont la construction commencera dès cet été dans certains cas.

Dans la transition, la Ville entend notamment couvrir certaines voies cyclables existantes avec l’installation de «barrières physiques» comme des bollards pour augmenter la sécurité des cyclistes, une demande qui avait déjà été formulée par plusieurs Montréalais, particulièrement dans les quartiers centraux. De nouvelles pistes seront aussi érigées sur le domaine public.

Avec le temps, le réseau du REV sera amené à grandir, d’après la Ville, qui estime qu’après 2021, un ou deux axes seront ajoutés au circuit chaque année. «Non seulement on va mieux construire nos infrastructures cyclistes, mais nous irons à un rythme encore jamais vu. On va accélérer la cadence», a promis lundi la mairesse Valérie Plante, soulignant que le rythme actuel de réfection des voies cyclistes «aux 10 ans» n’est pas suffisant.

«On veut une colonne véritable du réseau cyclable, une bouffée d’air frais pour toutes celles et ceux qui ne se sentaient pas en sécurité d’aller au travail en vélo ou de laisser leurs enfants aller à l’école sur deux roues.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Des espaces de stationnement devront nécessairement être sacrifiés dans le processus, notamment sur Souligny et Peel, a reconnu la conseillère associée au développement durable, Marianne Giguère. «C’est certain qu’on va retirer des espaces, mais on gagnera des trottoirs plus grands entre autres, a-t-elle indiqué. C’est un projet gagnant, et on pourra toujours s’adapter en cours de route.»

D’abord imaginé par Projet Montréal, le REV est passé en juillet dernier par un processus de consultation en ligne via la plateforme Réalisons Montréal, auquel quelque 95 citoyens et 13 représentants d’organismes ont participé. Une douzaine de tables de discussions avaient aussi été organisées à cette date, faisant ressortir un principal constat : le REV devra provoquer «une hausse du nombre de cyclistes» sur les routes de la métropole.

Actuellement, le réseau cyclable de la métropole compte 876 kilomètres, dont 83 kilomètres de pistes cyclables sur rue.

Plus de détails suivront.