Une vidéo d’un alligator traversant la rue Jarry, à Montréal, a fait le tour d’internet dimanche.

L’alligator a été aperçu en début d’après-midi, dans le quartier Villeray. La femme qui a pris la vidéo a essayé de protéger l’animal avec son amie pour ne pas qu’il se fasse écraser.

«J’étais assise dans la vitrine du café en face et j’ai vu un alligator qui traversait la rue, détaille Mayssam Samaha en entrevue à Métro. Mon amie et moi on est sorties pour empêcher le trafic de l’écraser. Quelqu’un a appelé le 911. Une autre personne est allée dans la caserne de pompiers juste à côté pour appeler les pompiers. La police et les pompiers pensaient que c’était une joke.»

Non pas sans raison: le printemps dernier, de nombreux médias ont diffusé des photos d’un cheval miniature rose qui se serait promené dans le parc Jean-Drapeau. Il s’agissait d’un canular.

«Le propriétaire a pris l’animal comme un gros bébé et l’a ramené dans son camion», ajoute-t-elle.

«Ça m’a pris quelques secondes pour réaliser parce que j’étais surprise de voir un alligator qui traverse la rue Jarry à Montréal», explique Mme Samaha.

Elle a diffusé sa vidéo sur les réseaux sociaux peu après. Les images ont été vues des dizaines de milliers de fois sur Twitter.

«Juste un alligator traversant Jarry, pas de quoi faire un plat», a-t-elle écrit.

L’agent Raphaël Bergeron des relations avec les médias du SPVM confirme que des policiers se sont présentés sur les lieux. La portière du camion à l’intérieur duquel se trouvait l’alligator aurait fait défaut ce qui aurait permis à l’animal de faire une brève promenade urbaine. Les employés de la compagnie qui fait des présentations de reptiles ont repris contrôle de l’animal et l’ont remis dans le camion. «Tout est légal», indique l’agent Bergeron.

L’affaire a attiré l’attention de la mairesse Valérie Plante sur Twitter.

⚠️ L’alligator qui traversait la rue Jarry dans Villeray a été retourné à ses propriétaires (il a tous ses permis et fait partie d’un projet éducatif) Merci aux citoyen.nes qui nous ont signalé la situation et aux https://t.co/QW4ug0idBT du @SPVM qui ont réagi rapidement. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) December 15, 2019

