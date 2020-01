La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ne ferme pas la porte à la création d’un zonage locatif afin de s’attaquer à la crise du logement qui frappe la métropole.

«Ce qu’il faut savoir, c’est que pour moi, tout est envisageable. Je ne vais pas vous dire aujourd’hui ou demain que ça va se mettre en place parce que je n’en ai pas le pouvoir. Mais plus ça va et plus il faut innover dans notre façon d’aborder le logement pour s’assurer que tout le monde ait un toit», a déclaré Mme Plante lundi en marge d’une conférence de presse au centre-ville.

Cette dernière a par ailleurs dit trouver intéressante l’idée de la création d’un zonage locatif, qui est notamment défendue par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS).

Protéger le parc locatif

La création d’un tel zonage, qui nécessiterait l’aval de Québec, permettrait d’empêcher la conversion de logements locatifs en condos dans certains secteurs de la métropole.

«Il y a des outils qui peuvent être utilisés, qui vont susciter beaucoup d’opposition dans certains milieux, mais qui vont permettre de réaliser des changements structurels dans le milieu du logement», estime le chercheur Guillaume Hébert, de l’IRIS.

La proposition de créer un zonage locatif à Montréal reçoit aussi l’appui du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

«Je ne vois pas pourquoi on s’y opposerait parce que vraiment, ça va assurer la protection du parc locatif, autant des condos que d’Airbnb», a souligné son porte-parole, Maxime Roy-Allard.

La semaine dernière, la Société canadienne d’hypothèques et de logement a dévoilé les plus récentes données concernant l’état du marché locatif. On y constate entre autres que le taux d’inoccupation des logements dans le Grand Montréal a chuté de 0,4% l’an dernier pour atteindre le seuil famélique de 1,5%, une première en 15 ans dans la région. Ce taux chute par ailleurs sous la barre du 1% pour les logements familiaux.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation n’avait pas répondu aux questions de Métro.