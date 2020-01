Réunion d’urgence à Québec pour sauver quatre centres de tri

Le gouvernement du Québec organisera vendredi une réunion d’urgence avec la Ville de Montréal et le groupe de gestion des matières résiduelles TIRU afin de tenter d’éviter la fermeture annoncée de quatre centres de tri, dont deux montréalais.

Ces informations ont été confirmées à Métro par le cabinet du ministre de l’Environnement et des changements climatiques, Benoit Charette. Recyc-Québec sera aussi de la partie.

TIRU, une entreprise privée détenue par la corporation française EDF, gère les opérations de deux centres de tri à Montréal, celui de Saint-Michel et le tout nouveau de Lachine. À eux deux, ils ont techniquement la capacité de traiter plus de 300 000 tonnes de déchets par an.

« Cette nouvelle nous préoccupe grandement et renforce le constat à l’effet qu’il faille trouver des solutions rapidement afin d’éviter que ces matières se retrouvent dans les sites d’enfouissement», a signalé dans un message texte le cabinet de la mairesse Valérie Plante.

«Le gouvernement aura un rôle crucial à jouer pour aider les municipalités à trouver des débouchées», a-t-on ajouté.

Inauguré en grandes pompes au mois de novembre, le centre de tri de Lachine a coûté plus de 40 M$ à la ville-centre.

Ce n’est pas la première fois que la Ville est appelée à sauver un centre de tri mourrant. Elle avait déjà dû injecter près de 30 M$ pour s’assurer la survie du centre Saint-Michel, en 2018.

Les deux bâtiments détenus par Montréal doivent servir à traiter «70% des matières recyclables en vue de les recycler ou de les valoriser».

TIRU possède deux autres centres de tri dans la province, à Châteauguay et à Saguenay. Tous deux sont aussi menacés. On parle dans l’ensemble de quatre des 25 centres de tri québécois.

Une industrie en crise

Dans le Grand Montréal, l’industrie du recyclage rencontre des difficultés. La chute du prix moyen des matières recyclables en est un facteur. Selon la Ville, le prix par tonne de ces résidus a chuté de 154$ en 2017 à 20$ en 2019.

D’autant plus que la Chine et l’Inde n’acceptent plus depuis les derniers mois le «papier mixte» québécois. Cette matière précédemment vendue dans ces pays d’Asie contient plusieurs types de papier et de carton.

«La fermeture des marchés asiatiques a des effets majeurs sur nos centres de tri, et ceux de l’ensemble de la province», a ajouté le cabinet de la mairesse, jeudi.

À la fin de l’année, la Ville de Longueuil a dû fermer son centre de tri.