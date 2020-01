Voies réservées: Montréal centralise les pouvoirs, frustrant des arrondissements

Afin d’en multiplier la présence sur son territoire, Montréal pourra désormais créer de nouvelles voies réservées sur les grands axes sans avoir à obtenir l’accord des arrondissements. Un règlement adopté lundi soir, au conseil municipal, retire dès aujourd’hui ce pouvoir aux administrations locales. L’opposition officielle, pour sa part, s’indigne de cette centralisation des pouvoirs «abusive».

«On le sait qu’on a des problèmes de congestion, qu’on a de plus en plus de voitures sur nos routes. Et sans notre capacité à réorienter la mobilité vers le transport collectif avec des autobus plus efficaces, plus fiables et plus fréquents dans des voies réservées, on n’y arrivera pas», a soutenu le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Éric Alan Caldwell.

Selon lui, la métropole doit savoir «avancer rapidement» en matière de fluidité des déplacements pour «rattraper le retard». «On l’a vu avec l’Enquête Origine-Destination: on n’atteint aucune de nos cibles en transfert modal vers le transport collectif. Ça prend des gestes forts», a renchéri l’élu.

5% La semaine dernière, l’Enquête Origine-Destination de l’ARTM révélait effectivement que l’achalandage dans les bus est en stagnation, augmentant de seulement 5% entre 2013 et 2018. Il avait fait un bond de presque 15% entre 2003 et 2008.

M. Caldwell dit entre autres vouloir travailler sur la mobilité de la main-d’œuvre entre les quartiers de Montréal. «C’est l’un des éléments sur lesquels on peut être le plus efficace en transfert modal», a-t-il illustré.

Simplifier le processus

Dans des documents officiels, la Ville ajoute que cette centralisation lui permettra de «planifier et d’établir un réseau intégré et pan montréalais» de voies réservées, de concert avec la STM. L’administration entend ainsi «réduire les délais» d’implantation et rendre la circulation «la plus efficace possible».

Jusqu’ici, le fait de garder ce pouvoir dans le giron des arrondissements contribuait à «alourdir le processus» d’implantation de nouvelles voies, en plus d’entraîner «certaines discontinuités le long d’un axe». «Cette situation peut parfois entraîner un manque d’homogénéité dans le type d’aménagement de voies réservées proposé d’un arrondissement à l’autre», insiste la Ville.

Celle-ci promet malgré tout de travailler «étroitement» avec les arrondissements pour faire en sorte que les voies réservées respectent les caractéristiques de chaque milieu.

Des arrondissements frustrés

En mêlée de presse, mardi, le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, a vivement condamné ce changement réglementaire, déplorant que les arrondissements ne puissent plus trancher sur leur propre territoire, alors qu’ils en connaissent les réalités.

«L’administration veut avoir le contrôle pour imposer sa vision unilatérale, partout. Les élus de Projet Montréal sont très dogmatiques, figés dans leur vision des choses et très moralisateurs. Ils pensent qu’ils ont la vérité absolue.» -Lionel Perez, chef de l’opposition

Il invite plutôt la Ville à revenir sur sa position. «On doit trouver une adhésion, un consensus. Personne n’est contre les voies réservées, mais ça prend une contre-balance. Les arrondissements doivent aussi avoir leur mot à dire», a-t-il ajouté.

«Les élus locaux seront des spectateurs», a aussi martelé le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, disant s’inquiéter du manque d’acceptabilité sociale du règlement.

«On est en train de passer outre la particularité des arrondissements, donc des impacts sur la vie des citoyens, sans pour autant les consulter. Ça peut devenir très problématique», a-t-il dit.

Même son de cloche pour le conseiller de Snowdon, Marvin Rotrand, qui dit ne pas avoir confiance en Projet Montréal. «Ils vont abuser du pouvoir massif que ce règlement leur donne. Ça va leur permettre de faire presque n’importe quoi sans avoir de comptes à rendre», a-t-il observé.