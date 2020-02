Une cinquième opération de chargement de neige en vue à Montréal

Montréal se prépare à recevoir d’importantes précipitations entre jeudi et samedi, alors que jusqu’à 25 centimètres de neige devraient tomber sur la métropole. La Ville pourrait d’ailleurs décréter une cinquième opération de chargement de la neige d’ici lundi prochain, une fois que les chutes de neige seront passées.

«Est-ce que ce sera dimanche soir, ou lundi? La situation va évoluer d’heure en heure. Chose certaine, on est fébriles, parce qu’il y a toujours un défi, mais en même temps, on est confiants et on est prêts, explique à Métro le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin. Le fait que ça se fasse sur trois jours, sans pluie ni verglas, va nous permettre de tasser la neige au fur et à mesure.»

S’il reconnaît que l’administration municipale a déjà réalisé quatre opérations complètes de chargement – un chiffre plus élevé qu’à la normale – M. Sabourin ne s’inquiète pas outre-mesure pour la suite.

«Notre taux de réserve est encore relativement bas. Dans nos lieux d’élimination de la neige, on atteint à peine 50% de notre capacité de stockage. Ça veut dire qu’on ne manque pas d’espace pour éliminer la neige.» -Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville

Rappelons qu’une opération locale avait aussi été lancée dans quelques arrondissements les 26 et 27 janvier.

Tempête à l’horizon

Une première chute de neige laissera jeudi de 5 à 10 centimètres sur la région de Montréal. C’est dans la nuit de jeudi à vendredi que les précipitations seront «plus agressives». Entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus vendredi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Des vents pouvant aller jusqu’à 40 km/h s’ajouteront à ce cocktail météo. «On risque fortement de devoir composer avec des phénomènes de poudrerie. Les conditions ne seront vraiment pas faciles sur les routes vendredi», rappelle Philippe Sabourin.

Pour procéder au déblaiement, chaque arrondissement pourrait par ailleurs interdire le stationnement d’un côté de la rue, sur des rues étroites. «On peut penser à [la rue] de la Visitation, dans Ville-Marie. Nos équipes vont devoir passer plus qu’une fois, ce qui représente un défi additionnel», avoue le responsable.

La Ville invite les usagers à utiliser le transport collectif autant que possible, vendredi et samedi, pour laisser la place à ses camions de déneigement. Elle demande aussi aux automobilistes de laisser de l’espace entre le trottoir et leur espace de stationnement, afin de laisser les employés travailler.

Dépassement des budgets?

Fin janvier, alors que la Ville décrétait déjà sa quatrième opération de chargement, la mairesse Valérie Plante avait avoué qu’elle craignait de dépasser les budgets de déneigement, encore une fois cette année.

«Oui, on craint. On craint toujours de dépasser le budget, dans la mesure où, quand on le dépasse, il faut couper ailleurs ou alors réaménager [les dépenses].» – Valérie Plante, mairesse de Montréal

En 2018, entre 200 M$ et 225 M$ avaient été dépensés par la Ville pour le déneigement alors que celle-ci n’avait prévu que 163M$ à son budget. Cette année, Montréal a budgété une enveloppe de 177,8 M$ pour les opérations de déneigement.

«Le bilan réel des coûts pour les opérations en lien avec le déneigement sera connu à la fin de l’année», selon la porte-parole de la Ville, Audrey Gauthier.

Chaque fois, la Ville paie les entrepreneurs en fonction du nombre de mètres cubes de neige chargés. Ainsi, le nombre de chargements réalisé «n’équivaut pas automatiquement à un dépassement de coût», celui-ci étant plutôt «dépendant du volume réellement ramassé», soutient Montréal.