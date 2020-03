L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) recommande le maintien d’industries dans le secteur Bridge-Bonaventure tout en rendant celui-ci plus vert et facile d’accès pour les Montréalais qui viendront y demeurer. Le controversé stade de baseball, pour sa part, devra attendre.

C’est une véritable métamorphose du secteur Bridge-Bonaventure, à cheval entre les arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie, que propose l’OCPM. L’organisme paramunicipal a dévoilé tôt lundi matin un rapport de plus de 130 pages qui vient marquer la fin de la consultation publique entamée l’an dernier sur l’avenir de ce secteur de 2,3 km2.

Celui-ci comprend notamment le parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles, le Silo no5, le canal de Lachine, la Cité du Havre et le bassin Peel. Ce dernier accueillera à proximité une des stations du Réseau express métropolitain (REM).

Économie et mobilité

L’OCPM émet près de 50 recommandations, dont celle de «sécuriser le zonage industriel» d’une partie du secteur Bridge-Bonaventure afin d’assurer la «pérennité des industries et des ateliers» installés entre autres à la Pointe-du-Moulin.

Les industries du secteur ont connu un lent déclin dans les dernières décennies. Une situation marquée notamment par la fin des activités aux ateliers du Canadien National et à l’élévateur à grains no5 dans les années 1990.

L’organisme recommande donc à la Ville de «consolider les usages» dans le parc d’entreprises Pointe-Saint-Charles, qui connaît un renouveau avec l’émergence dans les dernières années d’entreprises spécialisées en audiovisuel et en technologies de l’information.

L’OCPM propose en outre la décontamination et le verdissement de ce site afin de «stimuler la résilience écologique du secteur».

Globalement, l’OCPM propose en fait à la Ville d’appliquer «un verdissement massif partout où c’est possible», ce secteur agissant actuellement comme un gros îlot de chaleur bétonné et peu convivial.

Pendant la consultation publique, Vélo Québec avait fait part des enjeux reliés aux déplacements des piétons et des cyclistes dans ce secteur où l’automobile est roi, notamment sur la rue Wellington.

«Faut-il rappeler qu’au cours des dernières années, deux cyclistes ont trouvé la mort sur cette rue?», a soulevé l’organisme dans une opinion écrite.

Ainsi, l’OCPM recommande «la mise en place, au sein du secteur, d’un réseau cohérent et efficace d’infrastructures cyclables et piétonnes conviviales et sécuritaires», notamment pour relier le secteur au quartier Griffintown.

L’organisme propose par ailleurs de créer «un nouveau lien en transport collectif» entre le quartier Pointe-Saint-Charles et ses pôles industriels avec «les projets résidentiels majeurs» prévus sur le site de la Cité du Havre

Des logements près du bassin Peel

Alors que le Grand Montréal connaît une véritable crise du logement et que le quartier Griffintown est en pleine ébullition, l’OCPM recommande de construire des logements dans le secteur Bridge-Bonaventure.

«La commission recommande, autour du bassin Peel, un développement résidentiel mixte, à forte densité, mais à échelle humaine, doté de commerces et services de proximité, d’équipements collectifs, et intégrant les cibles de logement social, abordable et familial», souligne le rapport.

Ce dernier n’émet toutefois aucune recommandation formelle concernant le stade de baseball que désire construire le Groupe Baseball Montréal, présidé par Stephen Bronfman, sur le site du bassin Peel.

L’OCPM souligne que les promoteurs ont dévoilé trop peu de détails sur ce projet «très controversé», qui a recueilli une majorité d’opinions défavorables. L’organisme mentionne n’avoir reçu aucun plan détaillé du projet. Les promoteurs, qui ont pris part à la consultation, n’ont également présenté aucune étude détaillée sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques potentiels d’un éventuel stade de baseball

«La commission juge qu’il serait irresponsable de statuer sur ce projet sur la base des informations parcellaires dont elle dispose», tranche l’OCPM. L’organisme recommande ainsi la tenue d’une nouvelle consultation sur ce projet précis, comme cela a été le cas en 2012 pour le projet d’installation d’un complexe municipal de soccer à Montréal.