Coronavirus: des résidences pour aînés sur le qui-vive

Alors que le premier ministre François Legault a lancé un appel spécial pour protéger les personnes âges d’une possible propagation du CO-VID 19, un groupe de gestion de résidences pour aînés qui possède cinq établissements à Montréal renforce dès aujourd’hui ses mesures de prévention, passant en mode «actif».

À partir d’aujourd’hui, chaque visiteur qui souhaite accéder aux résidences du Groupe Horizon sera questionné à l’entrée de celles-ci. On interrogera les personnes sur si elles ressentent des symptômes liés au coronavirus et si elles ont effectué des voyages lors des deux dernières semaines, selon la directrice des ressources humaines Nadine Lapierre . «Si c’est le cas, on ne va pas recevoir les personnes», explique-t-elle.

Le Groupe Horizon suspend dès maintenant ses portes ouvertes, ainsi que les activités de groupe à l’extérieur des résidences.

Il n’est cependant pas question d’empêcher les résidents de sortir de façon individuelle.

Mme Lapierre indique que des mesures de prévention ont été mises en place au début du mois de janvier, dès la première éclosion du nouveau coronavirus en Chine.

Du côté du groupe Maurice, on a pu confirmer avoir pris des «mesures évidentes». Le groupe attend toutefois le point de presse de François Legault ce midi qui devrait annoncer de nouvelles mesures pour les résidences et les CHSLD.

«Si on doit pousser plus loin certaines mesures afin d’accentuer la prévention, on va le faire, précise la conseillère en communications du Groupe Maurice Sarah Ouellette. La santé des résidents va toujours être notre priorité.»

Métro a questionné d’autres grands groupes de gestions de résidences, mais ceux-ci n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue.