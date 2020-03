Coronavirus: le Sommet de la mobilité durable annulé à Montréal

Le Sommet mondial de la mobilité durable, qui devait se tenir en juin prochain à Montréal, a été annulé lundi sans surprise, alors que la propagation du coronavirus gagne de plus en plus de terrain dans la métropole et ailleurs au Québec.

«Face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, notre priorité absolue est de suivre les recommandations en matière de santé. On veut protéger nos équipes, les partenaires de notre écosystème et nos participants», soutient Florent Menegaux. Il est le président du groupe français Michelin, qui finance et supervise l’événement depuis quatre ans maintenant.

Son entreprise travaillerait à la mise sur pied de plusieurs «scénarios alternatifs». Des panels ainsi que des conférences pourraient notamment être offerts en ligne, comme l’a annoncé le Jour de la Terre la semaine dernière.

«On veut vraiment faire vivre le Sommet plus tard dans l’année, autrement que par un événement physique à Montréal. L’objectif serait de faire quelque chose de virtuel, avec beaucoup d’éléments interactifs.» -Lara Berguglia, une porte-parole du Sommet

Bloqués par le coronavirus

Plusieurs invités de marque étaient attendus dans la métropole cette année. Parmi eux, l’ancien sénateur américain Johh Kerry était l’un des plus attendus. Il devait y donner un discours sur l’évolution de la mobilité en Amérique du Nord au cours des dernières années.

La vice-présidente du cabinet de recherche spécialisée en mobilité MARCON, Catherine Kargas, devait aussi participer au sommet. Des représentants du Forum international des transports ainsi que des experts du domaine du transport routier devaient aussi y être.

Si l’annulation du colloque n’a été officialisée que lundi, des discussions avaient lieu en coulisses depuis plusieurs jours maintenant. C’est en voyant l’évolution de la pandémie en France, où le bilan des décès liés à la COVID-19 a atteint lundi près de 900 morts, que le groupe Michelin aurait décidé de stopper toutes ses activités.

Propulsé par C2 Montréal, mais créé par Michelin, le Sommet sur la mobilité durable a lieu chaque année au début de la saison estivale. Ses organisateurs en parlent comme un événement à succès qui va bien au-delà du format «TED Talks» traditionnel.

Rappelons qu’au Québec, le nombre de cas a explosé depuis dimanche. Les autorités sanitaires ont confirmé près de 630 cas dans la province en date de lundi, soit 400 de plus que la veille.