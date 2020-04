Transport collectif: Montréal devra se prononcer sur un fonds d’urgence

Un conseiller municipal somme les villes de Montréal et de Laval, ainsi que plusieurs autres municipalités canadiennes, de «faire pression» sur Ottawa pour mettre sur pied un fonds d’urgence dédié au transport collectif. Aux prises avec une baisse d’achalandage importante, le secteur connaît une période difficile dans la région métropolitaine, avec des pertes évaluées à 90 M$.

«On doit combler le manque à gagner entre les revenus en baisse des transporteurs et les coûts, au moins jusqu’à temps qu’on rétablisse l’usage des services», explique à Métro l’élu dans le district de Snowdon, Marvin Rotrand. Il a déposé lundi une motion au conseil municipal pour forcer les élus montréalais à se prononcer sur la question, le 25 mai prochain.

Depuis trois semaines, l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) demande au gouvernement Trudeau de créer un Fonds d’urgence de 1,2 G$, accompagné d’une somme de 400 M$ par mois, jusqu’à la reprise de l’achalandage normal.

«Est-ce qu’on veut revenir au temps où la voiture privée comblait une grande partie de nos besoins de mobilité? Sans investissements majeurs, c’est vers là qu’on s’en va.» -Marvin Rotrand, conseiller élu dans le district de Snowdon

Pour l’ancien membre du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), le temps presse pour éviter une catastrophe, au sortir de la crise sanitaire en cours. «C’est essentiel qu’on ne perde pas les gains faits en transfert modal dans les dernières années. Les gens ne reviendront pas dans le métro immédiatement lors de la relance. Il y aura des craintes, des réflexes à réapprivoiser, et des changements dans nos habitudes», analyse M. Rotrand.

Débat pour l’avenir du transport collectif

Au début avril, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) révélait que des baisses de revenus de plus de 90 M$ sont envisageables en mars et en avril pour la STM, le RTL, la STL et exo. Des fortes baisses d’achalandage de la clientèle ces dernières semaines, oscillant entre 80 et 90% pendant le confinement, en seraient la principale cause.

«Nous travaillons avec les élus municipaux, la CMM et les gouvernements actuellement. On a notamment collaboré avec ses homologues des autres grandes régions urbaines afin que l’ACTU interpelle le gouvernement fédéral à ce sujet», indique à ce sujet le porte-parole de l’ARTM, Simon Charbonneau.

«Non seulement le transport collectif est un incontournable de la mobilité de nos milieux de vie et de la lutte contre les changements climatiques, mais il constitue un vecteur essentiel à la reprise économique.» -Simon Charbonneau, de l’ARTM

À la STM, la porte-parole Isabelle Tremblay affirme que l’organisation «soutient cette initiative», mais qu’elle ne peut se prononcer davantage sur le financement du transport. Celui-ci est géré par l’ARTM depuis sa création, en juin 2017.

D’ailleurs, la situation n’est pas unique à Montréal. Hier, la société des transports de Vancouver, TransLink, annonçait la mise à pied de 1500 employés et la fermeture de 18 lignes locales. L’organisme évalue ses pertes à plus de 75 M$ mensuellement. Idem à Toronto, où la Commission de transport (CTT) a déjà admis des pertes allant jusqu’à 20 M$ par semaine. Fin mars, tous les services de Transit Windsor ont aussi été interrompus, faute de moyens pour lutter contre la COVID-19.

Des hausses de taxe, une survie en jeu

Chez Trajectoire Québec, le président François Pepin s’inquiète vivement des répercussions qu’auraient des pertes de revenu successives pour les sociétés de transport. «C’est la Ville qui assume les déficits. Si ça devient un gros montant parce qu’on ne soutient pas l’industrie, ça aura un impact majeur sur les comptes de taxe, voire même sur les tarifs qui pourraient être augmentés», dit-il.

«À travers les branches, on sent que ce n’est pas la priorité du fédéral et du provincial. On peut comprendre, mais il va falloir adresser le problème à un moment donné.» -François Pepin, de Trajectoire Québec

La situation fait «contre-tendance», alors que les autorités «tentent par tous les moyens de développer le transport collectif actuellement», ajoute le spécialiste. «Si pendant quatre mois, les revenus stagnent et les coûts ne diminuent pas, comme en ce moment, on va mettre en péril la pérennité du réseau», dénonce M. Pepin.

Aux États-Unis, le Congrès a octroyé il y a quelques semaines une aide d’urgence totalisant 25 G$ à plusieurs compagnies de transport métropolitaines.