Montréal franchit le cap des 2000 décès, le déconfinement «probablement» reporté

Alors que la situation épidémiologique de Montréal demeure «très préoccupante», la Direction régionale de la santé publique (DRSP) a confirmé mardi qu’il est «fort probable» que le déconfinement, incluant la réouverture des commerces non-essentiels et des écoles, fixée au 25 mai, soit de nouveau reporté.

«On est en train de regarder pour une réouverture qui ne se ferait pas dans un bloc monolithique, a dit mardi la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin. Il y a le volet commerces, écoles et garderies, mais il y a des secteurs à moindre risque qu’on pourrait rouvrir sans augmenter la transmission communautaire.»

Elle abonde ainsi dans le même sens que le premier ministre François Legault, qui a affirmé hier qu’il ne prendrait «pas de risque», évoquant même la possibilité que les écoles primaires montréalaises ne rouvrent pas avant le 1er septembre. Mardi, Québec a d’ailleurs fortement recommandé le port du masque en public.

Même si des progrès sont faits depuis quelques semaines, notamment en matière d’hospitalisation et d’admission aux soins intensifs, la docteure estime que Montréal est «encore loin» d’avoir contrôlé le virus, une condition primordiale que l’Institut nationale de santé publique (INSPQ) recommande avant de procéder au déconfinement.

«Il est fort probable que pour certains secteurs de réouverture, on demande que ce soit retardé.» -Mylène Drouin, directrice de la santé publique de Montréal

Près de 20 000 cas, plus de 2000 décès

En date de mardi, la ville de Montréal comptait 19 878 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont 386 s’étant déclarés au cours des 24 dernières heures. Plus de 2000 décès sont survenus dans la métropole. De ce nombre, la grande majorité (85%) sont survenus dans des milieux de soins pour aînés, soit des CHSLD ou des résidences de personnes âgées (RPA).

Le réseau de la santé montréalais, lui, a encore «beaucoup de pain sur la planche» pour maîtriser les éclosions, estime Mme Drouin. Plus de 3740 travailleurs ont contracté le virus. Cela représente plus de 20% des cas totaux dans la région métropolitaine. La santé publique se dit «très consciente», à ce stade-ci, d’imaginer des «approches adaptées» dans les quartiers les plus chauds.

Objectif 3000 tests à Montréal

Il est possible d’en faire encore plus en matière de dépistage, avoue par ailleurs la DRSP. L’objectif serait d’arriver à effectuer 3000 tests par jour, en augmentant notamment la capacité dans les autobus de la STM qui sont déployés sur le terrain.

«On est rendu à une moyenne d’environ 1900 tests par jour, et à cela s’ajoute nos trois unités mobiles qui font autour de 100 prélèvements par jour. On estime qu’on est capable d’aller jusqu’à 250. Avec les horaires qui deviendront plus réguliers, on souhaite que la population se présente», a expliqué mardi la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

D’ici la fin de la semaine, deux autres unités mobiles supplémentaires devraient être déployées. «Si on voit que la demande est là, rien ne nous empêchera d’en ajouter», a promis la Dre Drouin.