Logement: Montréal planche toujours sur le «20-20-20» malgré les angles morts

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a décelé plusieurs angles morts dans le projet de règlement d’inclusion en matière de logement de la Ville de Montréal. L’administration de Valérie Plante garde toutefois le cap sur la date d’entrée en vigueur de celui-ci alors que la crise du coronavirus vient exacerber les besoins sur le marché locatif.

L’OCPM a rendu public jeudi un volumineux rapport qui représente la conclusion d’une vaste consultation publique à laquelle ont participé plus de 1000 Montréalais de septembre à octobre dernier. Celle-ci portait sur le projet de règlement pour une métropole mixte de la Ville, dont l’entrée en vigueur est prévue en janvier 2021. Celui-ci, communément appelé «20-20-20» prévoit de réclamer aux promoteurs immobiliers d’inclure jusqu’à 20% de logements sociaux, 20% de logements familiaux et 20% de logements abordables dans leurs projets.

Exode vers la banlieue

Le rapport démontre à quel point ce règlement divise les groupes communautaires et les promoteurs immobiliers. Les premiers trouvent que ce règlement ne va pas assez loin pour faire face à la crise du logement. Les seconds brandissent pour leur part la menace d’un exode vers le banlieue des projets immobiliers ainsi qu’une augmentation du coût d’achat des unités qui ne sont assujetties à ce règlement, ce dernier risquant de faire monter la facture des promoteurs.

À cet égard, l’OCPM recommande d’ailleurs que la Ville s’assure que l’ensemble des municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

«La limitation du territoire d’application du règlement à la seule ville de Montréal représente bel et bien un risque de déplacement de projets immobiliers ailleurs dans la CMM. Pour la commission, cela semble aller à l’encontre de l’intention du projet de règlement de retenir, voire d’attirer des ménages à Montréal», souligne l’organisme.

Une position que partage le responsable de l’habitation à la Ville, Robert Beaudry, qui assure que des efforts sont faits en la matière. Il n’entend toutefois pas retarder la mise en application du règlement, comme le demandent plusieurs promoteurs.

«Avec la crise sanitaire, ce règlement-là devient encore plus pertinent. Si on veut que les employés de la santé puissent se loger et que les personnes vulnérables aient accès un logement, ce règlement-là est nécessaire», soulève M. Beaudry.

«L’investissement dans le logement social va permettre cette relance [économique], qu’on souhaite plus équitable et durable pour la métropole.» – Robert Beaudry, responsable de l’habitation à la Ville

Miser sur le logement social à Montréal

L’OCPM soulève aussi un manque de clarté concernant les conditions d’admissibilité à des unités de logement abordable et familial. Ainsi, des participants à la consultation ont dit craindre que les locataires à faible revenu n’aient pas accès prioritairement aux logements dans ces catégories.

Plusieurs organismes ont aussi déploré que la Ville détermine le prix d’achat et de location des logements dits abordables en fonction du marché immobilier et non «en fonction des revenus des ménages locataires». Dans un document explicatif, la Ville prévoit que le prix plafond d’un logement abordable de deux chambres au centre-ville serait de 325 000$. Son loyer maximal serait pour sa part de 1440$.

Des organismes ont ainsi proposé de miser sur les logements sociaux,«qui permettent réellement de répondre aux besoins des ménages locataires». Certains d’entre eux ont même proposé que la Ville fasse passer à 40% ses exigences en matière de logement social.

Dans son rapport, l’OCPM propose donc à la Ville de n’appliquer dans un premier temps que la partie sur le logement social dans ce règlement, le temps de clarifier les paramètres entourant les logements abordables et familiaux. Elle propose aussi de rehausser la part des logements sociaux familiaux de trois chambres ou plus.

L’an dernier, le taux de logements familiaux disponibles sur le marché locatif du Grand Montréal a chuté à 0,7%, contre 1,5% pour l’ensemble des appartements à louer.

«Si on veut des familles et de l’espace, ça va prendre des logements plus grands. Ça, c’est clair», estime d’ailleurs M. Beaudry. Ce dernier n’a toutefois pas voulu s’avancer jeudi à savoir si la Ville pourrait bonifier ses exigences à cet égard dans son règlement.