Alexandre Taillefer nommé nouveau président de BIXI Montréal

À peine nommé, déjà au travail. Le nouveau président de BIXI Montréal, Alexandre Taillefer, veut développer davantage le réseau de vélo-partage dans le Grand Montréal. Il a promis mercredi d’accélérer l’effort d’électrification entamé dans les derniers mois, et de multiplier le nombre de bornes sur la rive-sud et la rive-nord.

«On voit aujourd’hui une concentration importante dans la ville-centre, et on va vouloir développer davantage l’usage. Laval et Longueuil ont fait du bon travail à ce chapitre, mais il va vraiment falloir accélérer l’implantation de BIXI», a expliqué le principal intéressé, lors d’une mêlée de presse.

Un service à plein potentiel

Selon lui, les vélos en libre-service ont le potentiel de devenir un «outil de déplacement efficace» partout dans la métropole et même, éventuellement, à l’extérieur de celle-ci. M. Taillefer entend entre autres travailler sur une meilleure cohabitation avec les sociétés de transport, Communauto et «tous les joueurs qui réinventent la mobilité» à Montréal.

«On va s’assurer de rendre ça plus simple, plus accessible et extrêmement abordable.» -Alexandre Taillefer, nouveau président de BIXI, disant vouloir convaincre les gens d’adopter le service en heure de pointe

Pandémie oblige toutefois: plusieurs Montréalais conservent des craintes à l’utilisation d’un vélo qui n’est pas le leur, et donc, à risque de les contaminer. «Il y a une crainte au niveau de l’utilisation, c’est clair, et il va falloir mettre en place des stratégies pour s’assurer que les gens continuent à utiliser le transport collectif», a reconnu l’investisseur et ex-dragon.

Il promet de faire respecter les critères strict de désinfection des vélos et d’appliquer des politiques claires de nettoyage, «comme l’a fait la Société de transport de Montréal (STM)».

Plante vante Taillefer

Plus tôt, mercredi, la mairesse Valérie Plante avait vanté les qualités de M. Taillefer, en officialisant sa nomination.

«Je m’en réjouis parce qu’on connaît son vaste parcours et son grand intérêt pour les questions de mobilité et d’électrification. Son vaste réseau entrepreneurial va venir soutenir l’évolution de la mission de BIXI», a-t-elle déclaré pendant la séance hebdomadaire du comité exécutif.

L’associé principal à XPND Capital, qui a notamment fondé Téo Taxi, viendra ainsi remplacer Marie Elaine Farley. Cette dernière a annoncé son départ de BIXI Montréal à la fin mai après y avoir occupé le poste de présidente pendant six ans.

Étendre le réseau de BIXI?

Valérie Plante est aussi revenue sur l’entrevue que Mme Farley a accordée lundi à Métro. La présidente sortante de BIXI a alors fait part de son intérêt que le réseau du service de vélos en libre-service s’étende dans d’autres villes du Québec dans les prochaines années. Une possibilité que prévoit d’ailleurs l’entente de 10 ans signée entre l’organisme et la Ville l’an dernier.

«Ce sont des éléments qui sont très importants pour notre administration, notamment de faire avancer BIXI, de toujours l’améliorer et d’étendre le service, non seulement à Montréal, mais peut-être même à l’extérieur. Pourquoi pas?» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Entre temps, M. Taillefer devra s’attaquer aux défis que représente la crise du coronavirus pour BIXI Montréal. Dans les dernières semaines, la pandémie a notamment entraîné une réduction importante de l’achalandage du service et réduit ses revenus publicitaires.

«On va travailler fort pour attirer l’entreprise privée. Il ne faut pas oublier non plus que 6 M$ proviennent des usagers. BIXI est un moyen de transport drôlement efficace en période de pandémie», relate-t-il.

L’achalandage commence toutefois à remonter tranquillement en raison du déconfinement progressif de la métropole. Selon des données fournies à Métro, l’achalandage du service a remonté à la première semaine de juin pour atteindre une moyenne de 14 558 déplacements quotidiens.

En collaboration avec Zacharie Goudreault