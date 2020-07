Harcèlement: une femme dénonce des gestes sexuels d’un chauffeur de la STM

Une résidente de Laval a déposé une plainte à la Société de transport de Montréal (STM) après avoir été l’objet de gestes et de commentaires sexuels de la part d’un chauffeur d’autobus pendant qu’elle se rendait au travail, à Saint-Laurent.

«Pratiquement toutes les femmes ont vécu une histoire comme celle-ci. Mais elles sont découragées d’en parler parce que ce genre d’incident est banalisé», affirme Jessica Rosen.

Jeudi dernier, alors qu’elle conduisait sur le boulevard Thiemens, Mme Rosen a vu que le chauffeur d’autobus dans la voie adjacente lui envoyait la main. Croyant qu’il avait peut-être vu un problème avec son véhicule, elle l’a regardé. C’est alors qu’il a sorti sa tête par la fenêtre, en tirant sa langue entre ses doigts et lui disant de «venir ici» pour qu’il lui fasse «de mauvaises choses».

#sexualharassment is real. Stop fixating on why women don’t report things like and focus on why we allow men to behave this way @CTVMontreal thank you for reporting this. #EnoughIsEnough https://t.co/eBhLG8fhMh

— Jessica Faye (@gorjess_heart) July 25, 2020