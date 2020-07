Le copropriétaire du groupe Joe Beef, David McMillan, a vivement critiqué jeudi les impacts des voies actives et sécuritaires sur les commerces de la métropole alors que la Ville a entamé le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest.

«Fermer toutes les rues, retirer toutes nos places de stationnement et demander à des clowns de faire des performances, ce n’est pas ce que j’appelle de l’aide économique [dans le contexte de la COVID-19]», a notamment laissé tomber M. McMillan sur son compte Twitter. Le commerçant y a déversé une série de publications contre l’administration de Valérie Plante mercredi soir et jeudi matin.

«Reprenons notre ville!», a ajouté le commerçant, qui emploie plus de 140 travailleurs dans ses quatre restaurants. Parmi ceux-ci, trois se trouvent sur la rue Notre-Dame Ouest, dont Joe Beef.

We employ 140 plus employees in our restaurants, @Val_Plante @projetmontreal @QuartiersCanal cavalier activism agenda is putting people’s jobs in peril and destroying small businesses all over the city . Take your city back in 2021 . This is not covid buisness stimulus.dangerous

— David McMillan (@joebeef) July 30, 2020