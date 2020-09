Fusillade à Montréal: Valérie Plante se dit «préoccupée»

La mairesse Valérie Plante s’est dite «préoccupée» dans un communiqué face à la fusillade survenue cette fin de semaine et à la multiplication d’évènements violents qui affecte le Vieux-Montréal.

À l’origine de cet incident survenu dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h du matin, un appel pour du bruit et de la musique forte près des Terrasses Bonsecours situé à proximité du Quai de l’Horloge. Deux hommes auraient été expulsés de l’établissement avant de continuer leur altercation aux alentours.

Trois policiers à vélo se sont alors rendus sur place et ont été accueillis par des coups de feu venant de la part du suspect, Adam Pichette, bien connu des services de police.

Près de vingt-cinq coups de feu ont alors été échangés entre l’homme de 33 ans et les agents du Service de Police dans la Ville de Montréal (SPVM) avant que ceux-ci ne l’atteignent et puissent le maîtriser.

Même si le pire a été évité, quatre personnes, dont un policier, ont été blessées lors de la fusillade. Leurs jours ne sont plus en danger à l’heure actuelle. Le suspect lui, a été conduit à l’hôpital où son état est stable malgré avoir été atteint par de multiples balles tirées par les policiers. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête sur les circonstances de cette fusillade, l’incident ayant entraîné la blessure d’un policier du service de police de Montréal.

Une présence policière accrue

La mairesse tient à rassurer la population montréalaise face à ce genre d’évènements violents impliquant des armes à feu qui sévissent à Montréal: «Nous prenons la situation très au sérieux et mettons en place toute une série d’actions afin d’endiguer la problématique des crimes violents. Nous ne pouvons accepter que des gestes susceptibles de blesser gravement ou même tuer des citoyennes et des citoyens se produisent sur le territoire de Montréal. Tout sera mis en oeuvre pour assurer la sécurité et le bien-être de l’ensemble de la population et rapidement résoudre ces cas» déclare-t-elle dans un communiqué.

Une présence policière accrue sera assurée dans le Vieux-Montréal, mais aussi dans le quartier de Pointe-aux-Trembles indique le cabinet de la mairesse. Le SPVM déploiera par ailleurs davantage d’enquêteurs et de patrouilleurs sur le terrain. Ceux-ci iront à la rencontre de la population que ce soit lors de patrouilles à pied, à vélo ou par du porte-à-porte. Enfin les enquêtes seront menées «rapidement et en continu» en coordination avec la Direction de la gendarmerie et les enquêtes criminelles «afin d’apporter une réponse rapide et concrète aux récents événements impliquant des armes à feu qui se sont déroulés à Montréal».

La Mairie de Montréal indique aussi miser sur la prévention et intervenir en amont sur ces enjeux de criminalité: «Nous avons entamé des échanges avec les autres villes de la province afin d’évaluer les meilleures pratiques permettant aux corps policiers d’incarner un service de proximité auprès de toutes les communautés. Nous souhaitons nous assurer que les ressources adaptées soient déployées pour répondre aux différents enjeux qui s’expriment sur le terrain. En tout temps, la sécurité de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais demeure notre priorité» a ajouté la mairesse Plante.