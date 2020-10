Fin de semaine de travaux sur les routes du Grand Montréal

Autre fin de semaine, autres entraves à prévoir sur le réseau routier dans le Grand Montréal. Voici les secteurs à éviter:

A-15/Turcot

L’A-15 Sud entre l’échangeur Turcot (à la sortie 63-E) et l’entrée du boulevard De La Vérendrye sera complètement fermée à partir de vendredi soir à 22 h jusqu’à lundi à 5 h. Il en sera de même pour l’entrée de l’avenue Girouard.

La bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-15 Sud (Décarie) à l’A-20 Ouest (vers Lachine, pont Honoré‑Mercier, Dorval) ainsi que la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-20 Est à l’A-15 Sud seront aussi fermées durant la même période.

La fermeture partielle d’une voie sur trois sur l’A-15 Nord entre l’entrée du boulevard De La Vérendrye et l’échangeur est à prévoir. La bretelle menant de l’A-20 Est à l’A-15 Nord (Décarie) sera complètement fermée. La fermeture de l’entrée de la rue Saint-Jacques pour l’A-15 Nord est aussi prévue.

Échangeur des Laurentides

La fermeture complète de la bretelle menant de l’A-15 Sud à l’A-40 Est (sortie 1-E) se fera selon l’horaire suivant: de vendredi 23h30 à samedi 7 h, de dimanche 22 h à lundi 5 h. La fermeture dans la bretelle d’une voie sur deux (celle de droite) est planifiée de samedi 7 h à dimanche 22 h. La fermeture complète de la bretelle menant de l’A-15 Sud à l’A-40 Ouest (sortie 1-O) se fera selon l’horaire suivant: de vendredi 22 h à samedi 6 h et de dimanche 22 h à lundi 5 h. La fermeture dans la bretelle d’une voie sur deux (celle de gauche) se fera de samedi 7 h à dimanche 22 h.

A-720/R136

De vendredi 22h à lundi 5h, la fermeture complète de l’A-720 / R-136 Ouest dans le tunnel Ville-Marie, entre la sortie 5 (boulevard Robert‑Bourassa, A-10 Est / pont Samuel-De Champlain, R-112 / pont Victoria) et l’échangeur Turcot est prévue.

Les trois bretelles de l’échangeur Turcot menant de l’A-720 / R-136 Ouest à l’A-15 Nord (Décarie), à l’A-15 Sed (Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain) et à l’A‑20 Ouest (Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) seront aussi fermées.

La fermeture complète des entrées de la rue Saint-Antoine Est et de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville/ rue Sanguinet est pévue, ainsi que de l’entrée des rues Lucien-L’Allier et Saint-Antoine Ouest et sur le boulevard René-Lévesque, l’entrée à la hauteur de la rue du Fort.

Autoroute 20

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, la fermeture complète de l’autoroute 20 (du Souvenir) dans les deux directions, à Dorval, entre la sortie 54 (boulevard Pine Beach, boulevard Fénelon) en direction est et la sortie 56-E (A-520 Est, avenue Dorval) en direction ouest et les entrées suivantes :

«Depuis le 1er octobre et pour une durée indéterminée, une seule voie de disponible sur l’autoroute 20 dans les deux directions au niveau du rond-point Dorval. La circulation des camions est interdite sur l’autoroute. Aussi, depuis le 13 octobre et pour une période d’environ six semaines, fermeture du rond-point Dorval sous les ponts d’étagement de l’autoroute 20. Les tronçons du rond‑point permettant les mouvements Est et Ouest demeurent toutefois ouverts.»

Autoroute 13

De vendredi 23 h à lundi 5 h, la fermeture partielle d’une voie sur deux de l’A-13 Sud, à la hauteur de l’A-40, est prévue ainsi que la fermeture par défaut de la bretelle menant de l’A-40 Ouest à l’A-13 Sud/Lachine.

Autoroute Bonaventure

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h, la fermeture complète est prévue de l’A-10 Ouest (vers le centre-ville) entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, Port de Montréal) et l’entrée suivante.

Échangeur A-10 / R-132 / Pont Samuel-De Champlain

De vendredi 23 h à lundi 5 h à Brossard, la fermeture complète de la R-132 Est et Ouest, entre les sorties pour le pont Samuel‑De Champlain (sortie 53 en direction est et sortie 75 en direction ouest) et les entrées suivantes et sur l’A-10 OUEST (des Cantons-de-l’Est), à la hauteur du boulevard Pelletier, avant le pont Samuel‑De Champlain, la fermeture partielle de deux voies sur trois est effectuée.

Autres

Le projet Turcot entraînera la fermeture de la rue Saint-Jacques dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et le chemin Glen/rue De Courcelle, de vendredi 22 h à lundi 5 h. La fermeture partielle d’une voie sur deux dans la sortie 2 (avenue Atwater) de la R-136 / A-720 en direction est (vers le centre-ville), dès lundi 5 h et jusqu’à la fin octobre est à prévoir.

Plus de détails sur le site de Mobilité Montréal.