Pas de quatrième voie à l’heure de pointe sur le pont Louis-Bisson

Interrompue avant la Fêtes, la «gestion dynamique» du trafic sur le pont Louis-Bisson entre Montréal et Laval sur l’A-13 va demeurer interrompue au moins jusqu’au 5 février. Québec juge que d’aménager une quatrième voie à l’heure de pointe est loin d’être nécessaire en raison d’une baisse du nombre de voitures sur les routes en contexte de pandémie.

«À moins qu’il y ait vraiment des changements soutenus, ça va rester comme ça. Avec les plus récentes mesures de confinement, les débits de circulation sont quand même plus bas. On va donc garder trois voies dans chaque direction comme c’était le cas pour les fins de semaine», indique le porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), Gilles Payer.

Pour une raison inconnue, la circulation en direction de Montréal a été ralentie lundi matin (11 janvier), sur le pont Louis-Bisson. Le MTQ affirme garder la situation à l’œil et pourrait réévaluer sa décision si les débits de circulation l’exigent.

«On a observé ce qui s’est passé lundi. On a des ingénieurs qui ont suivi ça de très près. S’il y avait du trafic intense demain, le lendemain et le surlendemain, alors là, il y aurait une évidence qui s’installerait. On va revoir la décision au besoin», souligne M. Payer.

Plus de 147 000 véhicules circulent quotidiennement sur le pont Louis Bisson, dont 5% de véhicules lourds.

La «gestion dynamique» de la circulation est habituellement effectuée à l’aide de glissières mobiles avec pour objectif de réduire la congestion.