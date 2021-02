Dalle-parc Turcot: le financement de Québec n’est toujours pas sécurisé

Attendu depuis des années, le projet de dalle-parc dans le secteur de l’échangeur Turcot franchit une nouvelle étape avec le dépôt officiel de deux études de faisabilité. Mais Montréal ne sait toujours pas quels rôles joueront les différents paliers de gouvernement dans son financement.

Vendredi, Montréal et Québec s’entendaient sur la répartition des coûts de deux études de faisabilité menées en 2019 et 2020. Le gouvernement de François Legault et l’administration de Valérie Plante débourseront chacun la moitié des sommes.

«Avec ces études complétées, nous nous préparons à procéder à l’avant-projet qui nous permettra de valider entre autres les budgets nécessaires et la contribution des partenaires gouvernementaux pour la réalisation de ce projet majeur», a signifié dans un communiqué de presse la mairesse Plante.

Les deux études s’ajoutent aux consultations de l’Office de consultation publique de Montréal, à l’été 2019. Celles-ci s’étaient conclues par un rapport faisant appel au verdissement dans le secteur.

La dalle-parc Turcot fait l’objet de discussions à Montréal depuis une dizaine d’années. Écartée en 2012, l’idée a refait surface dans les premiers mois du mandat de Valérie Plante.

La dalle-parc vise à ériger un passage piéton et cycliste entre les arrondissements du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, sur les lieux de l’ancienne «cour Turcot». L’espace vert permettrait notamment de traverser l’autoroute 20 pour se rendre du canal Lachine à la rue Saint-Jacques, et vice-versa.

«Un pas de plus»

On ne connaît toujours pas la teneur de l’apport financier au projet en provenance du provincial. Vendredi, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a tenu à assurer que l’intérêt était présent.

«Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à ces études de faisabilité, un pas de plus vers la concrétisation d’un beau projet qui améliorera grandement la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais», a-t-elle souligné dans un communiqué.

C’est sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard que l’aménagement de la dalle-parc avait d’abord été remis au goût du jour.

Depuis l’entrée au pouvoir de la Coalition avenir Québec, toutefois, le gouvernement ne s’est pas repositionné dans le dossier. Le printemps dernier, des organismes demandaient à nouveau un engagement clair de la part du provincial. «Le dossier traîne», avait martelé le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-MTL).

Pendant ce temps, le projet de réaménagement de l’échangeur Turcot se poursuit. Fin-janvier, Québec confirmait le début des travaux dans l’aménagement d’une «bande verte» au pied de la falaise Saint-Jacques, au nord de l’autoroute 20.