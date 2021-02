Montréal ouvre la porte à la vaccination des 80 ans et plus

La vaccination massive à Montréal se poursuit. Un jour après le coup de départ de l’opération, les autorités sanitaires permettront désormais aux Montréalais de 80 ans et plus d’obtenir une dose du vaccin.

C’est ce qu’a confirmé vendredi le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, qui coordonne la campagne de vaccination sur le territoire métropolitain.

Jusqu’à maintenant, seules les personnes nées en 1936 ou plus tôt – à quelques exceptions près – pouvaient prendre rendez-vous dans l’un des centres de vaccination sélectionnés par la Santé publique. Dès maintenant, ce bassin s’étend à ceux nés avant 1942.

Certains accompagnateurs peuvent demander à recevoir le vaccin en même temps, s’ils répondent à des critères bien précis: être âgée de 70 ans et plus et agir comme proche aidant auprès de la personne accompagnée au moins trois jours par semaine

Jeudi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, confirmait que plus de 100 000 rendez-vous avaient été pris depuis l’ouverture de la vaccination à la population générale. Dans deux semaines, Québec souhaite avoir vacciné toutes les personnes âgées de 85 ans et plus.

Plus tôt ce matin, le gouvernement fédéral confirmait par ailleurs l’arrivée imminente d’un nouveau vaccin au Canada: celui d’AstraZeneca. La province devrait donc recevoir son lot de nouvelles doses d’ici la fin du mois de mars.

À l’origine, le gouvernement de François Legault prévoyait avoir reçu 1,3 millions de vaccins le 31 mars.

Les Québécois qui veulent se faire vacciner peuvent utiliser le site quebec.ca/vaccincovid.