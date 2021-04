COVID-19: reconfinez Montréal au plus vite, lancent des médecins

Alerte aux variants dans le Grand Montréal. Des médecins de la région métropolitaine exhortent le gouvernement à reconfiner et à refermer les écoles.

Le collectif COVID Stop, dont fait notamment partie l’ex-député de Québec solidaire et microbiologiste Amir Khadir, a fait cette demande, vendredi, quelques heures après que trois villes du Québec soient déjà passées en mode «pause».

«Tout le monde s’entend pour dire que la possibilité qu’on vive une troisième vague très sévère est très importante», a signifié Dr Khadir.

Pour ces experts médicaux du Grand Montréal, la région est menacée. Jeudi, la Santé publique rapportait près de 400 cas à Montréal.

Des hôpitaux «fragiles»

Aux dernières nouvelles, les hospitalisations ne menacent pas de déborder dans le Grand Montréal avant deux ou trois semaines. Un peu plus du quart des lits réguliers et près de la moitié des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 étaient occupés hier, rapportait l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Or, les variants continuent de se multiplier. Plus contagieuses, ces mutations du coronavirus se comptent par milliers à Montréal. Souvent, d’ailleurs, les patients touchés sont plus jeunes qu’observés auparavant, a relaté Dr Vincent Bouchard-Dechêne, spécialiste en médecine interne affecté à l’Unité des soins intensifs de l’hôpital Notre-Dame.

«Ils se présentent à l’hôpital à bout de souffle, en fin de course.» – Dr Vincent Bouchard-Dechêne, médecin à l’hôpital Notre-Dame

Elle aussi membre de COVID Stop, Marie-Michelle Bellon a récemment dû traiter une patiente dans la mi-trentaine.

«C’était la première fois que j’avais une jeune femme hospitalisée pour une pneumonie COVID», a-t-elle alerté.

Jeudi, trois villes de la province, Québec, Gatineau et Lévis, se voyaient forcées de se reconfiner. Jusqu’au 12 avril, au plus tôt, l’école s’y fera à distance, et les commerces non essentiels resteront fermés.

Selon COVID Stop, la période sélectionnée – une dizaine de jours – ne suffira pas. Dr Khadir invite le gouvernement a étudier la possibilité de fermer pour au moins deux semaines. Les récompenses suivront, assure-t-il.

