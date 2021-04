COVID-19: augmentation des hospitalisations prévue au Québec

Alors que les hospitalisations se stabilisaient au Québec depuis plusieurs semaines, la tendance sera à la hausse dans les prochaines semaines, prévoit l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dans son rapport hebdomadaire.

À lire aussi: COVID-19: bond important des nouveaux cas, même à Montréal COVID-19: Québec, Lévis et Gatineau mises sur pause

L’INESSS suggère que la situation à Montréal pourrait rester relativement stable pour les 2 à 3 prochaines semaines, mais la situation est plus grave ailleurs dans la province.

«Le nombre d’hospitalisations anticipées a augmenté de 23% par rapport à la semaine précédente (234 versus 191)» – INESSS

Dans le Grand Montréal, un peu plus du quart des lits réguliers et près de la moitié des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 sont présentement occupés, rapporte l’INESSS. Cette situation devrait rester sensiblement la même et l’organisme ne prévoit pas un dépassement des capacités dans les prochaines semaines.

Par contre, les projections hors Montréal suggèrent une augmentation relative de 20% de l’occupation des lits de soins réguliers et de 40% des lits de soins intensifs d’ici les 3 prochaines semaines. Sans toutefois dépasser les capacités hospitalières, est-il précisé dans le rapport.

Selon la variation de l’augmentation anticipée, «la marge de manœuvre de certains hôpitaux pourrait être ainsi fragilisée», ajoute toutefois l’INESSS.

L’INESSS anticipe que 51 patients nécessiteront un séjour aux soins intensifs.

Renversement de tendance

La tendance est donc en train de s’inverser puisque l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux précisait dans ses derniers rapports que «les nombres de cas se stabilisaient dans les 3 dernières semaines».

«On observe maintenant une augmentation de 20% des cas par rapport à la semaine précédente (6006 versus 5015)» – Rapport hebdomadaire de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Il est précisé que la hausse des cas est particulièrement importante chez les résidents de la Montérégie (+43%) et a pratiquement doublé dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches (+97%).

Hier, François Legault a mis sur pause trois villes, dont Québec et Lévis, pour une période de dix jours. Celles-ci devront respecter un couvre-feu à 20h dès ce soir. Les écoles, restaurants et commerces non essentiels seront aussi forcés de fermer leurs portes. Montréal se retrouve ainsi moins confinée que ses cousines de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Outaouais.

Aujourd’hui, le bilan de la santé publique constatait une hausse marquée des cas de COVID-19 avec 1271 infections en 24 heures. La hausse se fait aussi sentir à Montréal.