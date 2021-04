Grabuge et arrestations lors d’une manifestation contre le couvre-feu à Montréal

La manifestation pour protester contre le retour du couvre-feu à 20h a dégénéré hier soir dans le Vieux-Montréal.

Selon un bilan provisoire émis ce matin par le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), les policiers ont procédé à 7 arrestations en vertu du Code criminel. Plus de 107 constats d’infractions en vertu de la loi sur la Santé publique et une contravention pour non-respect d’un règlement municipal ont été remis.

Le SPVM a constaté une dizaine d’infractions dont des méfaits,des incendies criminels, des introductions par effraction ou des entraves au travail des policiers.

La mairesse Valérie Plante a réagi ce matin sur Twitter en qualifiant le «grabuge» provoqué par la manifestation comme «absolument inacceptable».

Le grabuge observé dans le Vieux-Montréal hier soir est absolument inacceptable. La fatigue liée à notre lutte contre la #COVID19 ne justifie en rien la destruction de biens publics et le non respect des règles. Nous devons demeurer solidaires et nous serrer les coudes. #polmtl

Une centaine de jeunes, la majorité sans masques s’étaient réunis hier soir sur le Vieux-Port de Montréal en scandant des slogans contre le couvre-feu et le gouvernement Legault, tout en tirant des feux d’artifices. L’ambiance a vite dégénéré et plusieurs commerces ont été vandalisés notamment sur le rue Notre-Dame Ouest.

BREAKING: Rioters in Old Montreal have smashed almost every business along Notre-Dame Street W. pic.twitter.com/zgQlJR4fau

