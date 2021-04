Itinérance: Coderre propose de transformer des hôtels en maisons de chambres

Le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, suggère de «requalifier» des hôtels en maisons de chambres pour y reloger des itinérants qui campent dans certains secteurs de la ville.

Le candidat à la mairie de Montréal avait convoqué les journalistes mardi pour une conférence de presse devant le boisé Steinberg, situé au coin des rues L’Assomption et Hochelaga, où un nouveau campement de sans-abris prend de l’ampleur.

En effet, une dizaine de tentes et quelques roulottes sont installées à l’endroit situé au nord-est de la rue Notre-Dame, où une centaine de personnes itinérantes avaient planté leurs tentes l’été dernier avant le démantèlement du campement.

Denis Coderre ne veut pas recréer la situation de l’an passé. Pour lui, il est clair que le nouveau campement sur la rue Hochelaga doit rester temporaire.

«On ne peut pas avoir des campements comme ça, a-t-il déclaré. Mais on ne peut pas non plus promettre des logements sociaux à gauche et à droite et instrumentaliser l’itinérance à mauvais escient.»

«Requalifier» des hôtels

Le candidat à la mairie propose comme solution de conclure des ententes permanentes avec des hôtels afin de les transformer en maisons de chambres pour itinérants.

Contrairement aux refuges, les maisons de chambres n’obligent pas les utilisateurs à quitter durant le jour avec leurs effets personnels. «Ce que les gens veulent avant tout, c’est de ne pas perdre ce qu’ils ont. Ils veulent avoir une place où ils peuvent laisser leurs choses. Et ils ne veulent certainement pas un refuge où ils doivent quitter le matin. Ils veulent avoir une stabilité», a-t-il affirmé.

Denis Coderre cite en exemple une entente temporaire conclue avec Hôtel Universel, situé au coin des rues Viau et Sherbrooke. «On est en pandémie, les hôtels souffrent présentement. On a juste à se donner des outils pour que ça se fasse de façon permanente», a-t-il ajouté.

Selon lui, cela permettrait de loger des campeurs en attendant la construction de logements sociaux. «On va vous donner le temps nécessaire pour les bâtir, mais entre-temps, on ne laissera personne pour compte», a-t-il expliqué.

Reloger les campeurs du boisé Steinberg

De passage au campement du boisé Steinberg, le chef d’Ensemble Montréal s’est entretenu avec Guylain Levasseur, un des campeurs qui souhaite y passer l’été. «Je ne suis pas prêt à partir, c’est ma maison ça», a expliqué le sans-abris en pointant sa roulotte.

Denis Coderre a tenté de convaincre l’homme qu’une maison de chambre était la meilleure solution.

«Je comprends que si on avait une trentaine de chambres, on pourrait régler le problème ici, a-t-il souligné. Alors, soyons ponctuels. Ce n’est pas une question de dire on va mettre tout le monde dans le même bain, mais c’est de se dire c’est quoi les réalités dans chaque secteur et c’est quoi les besoins spécifiques dans chaque secteur.»

L’ex-maire de Montréal souhaite aussi travailler en collaboration avec des intervenants de milieu communautaire pour accompagner les personnes itinérantes dans leur transition.

Plus de détails à venir.