Montréal a son «wet shelter» pour itinérants atteints de COVID-19

Le premier «wet shelter» de Montréal s’apprête à ouvrir ses portes dans l’ancien hôpital Royal Victoria avec une capacité plus importante que prévu, afin de permettre aux sans-abri qui devront s’isoler dans le bâtiment en raison de la COVID-19 de pouvoir du même coup contrer leur dépendance à l’alcool.

Le milieu communautaire et la Santé publique lanceront officiellement, d’ici demain, un nouveau programme de gestion de la consommation d’alcool pour les personnes en situation d’itinérance, communément appelé «wet shelter». Annoncé en novembre, celui-ci devait au départ pouvoir desservir en tout temps 13 personnes en leur offrant chacune une chambre individuelle dans une aile du pavillon Ross de l’ancien hôpital Royal Victoria.

Nombreuses éclosions

Dans les dernières semaines, le nombre de cas positifs au coronavirus a grimpé de façon importante dans la communauté itinérante. En fait, depuis le début du mois de décembre, la Santé publique a recensé 150 cas positifs dans les différents centres de jour et refuges qui desservent la communauté itinérante de Montréal. Le tiers sont des employés de ces organismes.

«Cette transmission s’est faite de façon rapide et inquiétante», confie à Métro la Dre Carole Morissette, qui est chef médicale à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Cette situation contraste avec la première vague, pendant laquelle «très peu de cas» de contamination avaient été rapportés parmi les itinérants de Montréal.

La Santé publique a ainsi décidé de convertir une bonne partie des étages de l’ancien hôpital en une «zone rouge», dédiée aux sans-abri qui doivent s’isoler parce qu’ils ont contracté la COVID-19 ou parce qu’ils attendent le résultat de leur test de dépistage. Ce sont ainsi 87 places qui ont été libérées dans le bâtiment, dont 61 uniquement pour les personnes ayant reçu un diagnostic positif au coronavirus.

«Nous nous attendons de devoir utiliser l’ensemble de l’établissement pour la clientèle d’ici une semaine, plus ou moins», indique à Métro le président de la Mission Old Brewery, James Hugues.

Consommation d’alcool

Or, de nombreuses personnes en situation d’itinérance souffrent de problèmes chroniques de consommation d’alcool. La Mission Old Brewery a donc annoncé jeudi avoir bonifié la capacité du nouveau centre de consommation d’alcool, qui ouvrira au plus tard vendredi. Il pourra finalement accueillir 30 personnes au même moment au 5e étage de l’ancien hôpital.

«La clientèle qui reçoit un test positif, c’est aussi une clientèle qui risque d’avoir besoin des services de gestion d’alcool […] C’est un chevauchement de ces deux phénomènes en même temps», explique M. Hugues.

Des séjours plus courts

Le programme permet aux itinérants qui y prennent part de recevoir des doses contrôlées d’alcool, qui diminuent progressivement, en plus de bénéficier de soutien psychosocial de la part d’intervenants de la Mission Old Brewery.

Au départ, le projet pilote prévoyait permettre aux itinérants de bénéficier de ce programme autant de temps qu’ils le souhaitent afin de leur laisser le temps nécessaire pour combattre leur dépendance. Afin de desservir un maximum de personnes, une limite de 14 jours a toutefois dû être mise en place, le temps de faire face à la pandémie, explique M. Hugues.

«On va essayer de faire notre possible dans ces 14 jours-là [pour soutenir les sans-abri alcooliques], mais on a vraiment hâte de mettre fin à la COVID parce qu’à ce moment-là, on va pouvoir mettre sur les rails le programme comme prévu, ce qui va permettre dans certains cas à la clientèle de rester plus longtemps», ajoute-t-il.

M. Hugues compte d’ailleurs parmi les acteurs du milieu communautaire qui pressent le gouvernement Legault de prioriser la population itinérante et «les travailleurs de première ligne» qui les soutiennent dans le cadre de «la deuxième phase de vaccination» contre la COVID-19. Une demande que partage entre autres le président-directeur général de la Mission Bon Accueil, Samuel Watts.

«Je mets toujours de la pression pour qu’il y ait des vaccins pour les travailleurs de première ligne et les personnes itinérantes. Parce qu’ils sont aussi à risque, voire même plus que les personnes dans les CHSLD.» -Samuel Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil

Le couvre-feu inquiète

Dans les dernières semaines, plusieurs haltes-chaleur ont fermé leurs portes à la suite d’éclosions de coronavirus entre leurs murs, ont confirmé à Métro divers organismes.

Pour compenser cette situation, l’Hôtel Universel, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a récemment ouvert ses portes aux itinérants de Montréal qui ne sont pas atteints de la COVID-19, en complément au refuge temporaire déjà en place dans l’Hôtel Place Dupuis, au centre-ville.

Plusieurs organismes redoutent toutefois le couvre-feu à venir. À partir de samedi, les Québécois ne pourront plus circuler dans la rue entre 20h et 5h, sauf exceptions.

«Ce qui m’inquiète avec le couvre-feu, c’est que dans la communauté autochtone, il y a une certaine partie de la population qui ne vient pas dans les refuges. Ils dorment dans des tentes, chez des amis ou un peu partout. Mais maintenant, je ne sais pas si avec le couvre-feu, on va voir une augmentation dans la demande des lits pour les personnes autochtones la nuit […] On est déjà presque à pleine capacité la nuit», s’inquiète la directrice générale de Projets Autochtones du Québec (PAQ), Heather Johnston, qui demande à la Ville d’ouvrir d’autres refuges temporaires pour les sans-abri.

«Tous les moyens nécessaires seront déployés pour soutenir les personnes en situation d’itinérance et s’assurer que toutes et tous puissent dormir au chaud et en sécurité», assure pour sa part le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On rappelle que des centaines de places supplémentaires ont été débloquées en vue de l’hiver.

Amendes salées

James Hugues s’inquiète pour sa part de la possibilité que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) remette des amendes de 1000 à 6000$ à des itinérants si ceux-ci ne respectent pas le couvre-feu.

«C’est certain que ce n’est pas quelque chose qui va être aidant si le SPVM décide de donner des amendes à des personnes qui n’ont pas de logement», laisse tomber M. Watts.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a toutefois assuré jeudi que les policiers ne donneront pas d’amendes aux itinérants. Ils les dirigeront plutôt vers des refuges.

Au moment d’écrire ces lignes, le SPVM n’avait pas commenté.