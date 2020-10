Itinérance: 380 lits dans un hôtel et plusieurs haltes-chaleur pour faire face à l’hiver

Afin d’aider les personnes en situation d’itinérance de Montréal à faire face à l’hiver, Québec débloque 380 lits dans un hôtel du centre-ville, auquel pourront accéder les sans-abri grâce à un service de navettes en partance de diverses haltes-chaleur réparties un peu partout dans la métropole.

Le ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a dévoilé à 15h, jeudi, les détails des mesures hivernales qui seront mises en place pour les personnes en situation d’itinérance de la métropole à partir du 1er novembre. La conférence a eu lieu au centre-ville en présence en présence notamment de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et de la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau.

Ainsi, Québec a réquisitionné l’Hôtel Place Dupuis, au centre-ville, jusqu’au 31 mars. L’établissement deviendra ainsi un refuge d’urgence pouvant accueillir jusqu’à 380 personnes, en fonction de la demande. Pour augmenter la capacité d’accueil de l’établissement tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, les chambres seront divisées en deux par des cloisons.

Ce refuge temporaire sera d’ailleurs à haut seuil d’accessibilité: tant les hommes, les femmes que les personnes transgenres et les personnes à mobilité réduite et celles avec des animaux de compagnie pourront y accéder pour y dormir et prendre une douche, notamment.

Des haltes-chaleur

Le plan dévoilé prévoit par ailleurs l’aménagement de neuf haltes-chaleur totalisant environ 270 places. Deux d’entre elles se trouveront au centre-ville, tandis que les autres se situeront notamment dans le Plateau-Mont-Royal, Montréal-Nord, le Sud-Ouest et les quartiers Hochelaga et Côte-des-Neiges. Il s’agira de locaux où les personnes vulnérables pourront non seulement se réchauffer, mais aussi obtenir des services de référencement. Les personnes qui le souhaitent pourront aussi utiliser un service de navettes assuré par la Société de transport de Montréal pour se rendre dans les refuges mis en place.

«C’est la première fois qu’on voit des mesures réfléchies autant en fonction de la réalité locale», se réjouit l’organisatrice communautaire du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, Mariana Racine Méndez.

Ces mesures s’ajoutent à plusieurs refuges temporaires aménagés dans les derniers mois à Montréal dans le contexte de la crise sanitaire, qui aurait entraîné une forte hausse du nombre de personnes en situation d’itinérance visible. Le refuge qui verra le jour dans l’Hôtel-Place Dupuis sera toutefois le plus imposant.

«On parle d’un ajout notoire de lits aujourd’hui», s’est réjouie Mme Plante. Cette dernière a par ailleurs salué la mise en place prochainement d’un centre de jour au Grand Quai du Port de Montréal. Celui-ci pourra offrir de la nourriture et un lieu de répit à plus de 300 personnes.

En tout, près de 700 places supplémentaires s’ajouteront ainsi cette année au plan des mesures hivernales de Montréal, pour un total de plus de 1650 lits. Dans ce nombre, la Santé publique inclut environ 150 lits dédiés aux personnes atteintes du coronavirus. Ceux-ci pourraient s’ajouter au site aménagé dans l’ancien hôpital Royal Victoria, qui peut accueillir depuis juillet jusqu’à 200 itinérants dans quatre étages réaménagés en conséquence.

«Un pansement»

Toutes les ressources temporaires ont toutefois la même date butoir, soit le 31 mars 2021.

«L’hiver ne prend pas fin le 31 mars. Donc, le premier avril, il faut qu’il y ait des solutions», presse Mme Racine Méndez.

En entrevue à Métro, le nouveau président-directeur général de la Mission Old Brewery, James Hugues, a salué cette annonce. Il rappelle toutefois qu’il ne s’agit là que d’un «pansement».

«On fait ça chaque année [ajouter des lits d’urgence]. C’est une mesure prévisible. Maintenant, il faudra regarder à long terme et augmenter le parc immobilier disponible pour les personnes en situation d’itinérance», souligne-t-il. Selon lui, plusieurs milliers de logements sont nécessaires à cette fin, uniquement à Montréal.

Dans les dernières semaines, le campement de la rue Notre-Dame a continué de prendre de l’ampleur dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. En parallèle, des tentes ont aussi émergé dans d’autres secteurs, notamment à Montréal-Nord. La mairesse de l’arrondissement avait d’ailleurs pressé l’administration Plante de prévoir des ressources d’urgence pour les sans-abri présents dans les quartiers éloignés du centre-ville.

Une demande qui semble avoir été entendue.

«Grâce à ces mesures, les personnes en situation d’itinérance trouveront des lits et de la chaleur un peu partout dans la métropole, et non pas seulement au centre-ville», a souligné M. Carmant.