D’importants chantiers de construction tout au long de l’été à Montréal

La saison des chantiers de construction est officiellement lancée. La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a présenté ce matin les détails des travaux qui se poursuivront sur ses différentes structures.

Au cours des prochains mois, les principaux chantiers de construction à surveiller sont ceux du pont Honoré-Mercier et de la section surélevée de l’autoroute Bonaventure. Ces travaux visent à prolonger la durée de vie des installations.

Les investissements pour les travaux du pont Honoré-Mercier s’élèvent à 33 M$. Cinq différents chantiers sont prévus, dont principalement le planage et le pavage des bretelles d’accès du côté de la Rive-Sud. De plus, un système de comptage piétonnier sera installé sur un trottoir, des piles seront rénovées, la charpente métallique sera repeinturée et une plateforme d’inspection sera construite. Les travaux s’effectueront principalement sous la structure et donc n’occasionneront aucune fermeture routière.

Les travaux d’entretien l’autoroute Bonaventure qui se poursuivent cette année nécessiteront des investissements de 15 M$. Cela comprend la réfection des poutres de caissons de la section surélevée, située entre le pont Victoria et le bassin Peel.

Plusieurs entraves sont prévues jusqu’en novembre pour permettre cette réfection. Les voies en direction du centre-ville à partir de la sortie 2 seront complètement fermées à la circulation pendant trois fins de semaine et une trentaine de nuits en semaine. Il y aura également d’autres fermetures partielles.

En direction du pont Champlain, une fermeture complète de l’autoroute sera également nécessaire pendant trois weekends et une vingtaine de nuits à partir de la rue Wellington. Les voies dans cette direction seront aussi partiellement inaccessibles à d’autres moments.

PJCCI tient informés les usagers à propos des entraves planifiées principalement par son site Internet et son compte Twitter.

Pont Jacques-Cartier

Quatre principaux chantiers sont prévus en 2021 sur le Pont Jacques-Cartier, soit l’aménagement des terrains sous le pont, les travaux d’acier, le système de comptage aux piétons installé sur un trottoir et la construction d’un bâtiment d’entretien.

Les travaux d’entretien qui ont débuté l’an dernier se poursuivront jusqu’en novembre. Cela comprend l’installation de bassins de biorétention qui assureront la gestion des eaux drainées provenant du pont, en plus de l’aménagement de sentiers piétonniers, l’ajout d’éclairage et la plantation d’arbres et de végétaux.

Du côté de la Rive-Sud, un nouveau centre d’entretien verra le jour. Ce bâtiment accueillera l’équipe d’opérations et d’entretien, puis permettra d’aménager de l’espace d’entreposage, un atelier et un garage. Les travaux du nouveau bâtiment seront achevés cet automne.

Pour l’ensemble de ces travaux, PJCCI investira 69 M$.

Déconstruction du pont Champlain

À ce jour, neuf travées de l’ancien pont ont été retirées tout comme la culée ouest et les piliers de ce secteur.

PJCCI indique n’avoir pour l’instant aucun dépassement de coût et donc respecterait l’enveloppe de 400 M$ prévue pour la déconstruction de l’ancien pont Champlain. La société garde aussi le cap sur son échéancier. La fin de la déconstruction est prévue en janvier 2024.

Le chantier de déconstruction a des impacts sur l’habitat des poissons pendant la durée des travaux. Deux couloirs migratoires sont présentement opérationnels pour protéger la migration printanière des poissons.

«Les impacts temporaires qui sont causés par les jetées construites du côté de L’Île-des-Sœurs et de Brossard sont compensés par des solutions permanentes comme l’aménagement de plaines inondables près du lac Saint-Pierre, indique Dominique Blouin, directeur principal du projet chez PJCCI. Par ces aménagements, nous voulons augmenter la fraie des poissons et la qualité des lieux pour assurer la pérennité des espèces à cet endroit.»

Par ailleurs, les travaux de déconstruction en eau profonde avec le système de levage débuteront en juin. Les préparations pour la mise en place de ce chantier sont déjà entamées.

Au cours de l’été, les travées de l’ancien pont seront soulevées et descendues au niveau d’une barque. Elles seront déconstruites sur cette plateforme avant d’être transportées sur la rive. Durant l’année 2021, une dizaine de travées devraient être retirées de cette façon.

Les travaux au niveau de la section d’acier sont prévus cet automne et la structure suspendue devrait être démantelée lors de la fermeture de la voie maritime en janvier 2022.

La dernière phase de déconstruction du pont Champlain s’effectuera du côté de Brossard et devrait débuter en mai 2022.