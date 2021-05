Alors que la pandémie aurait exacerbé le nombre de personnes autochtones disparues, le Projet Iskweu du Foyer pour femmes autochtones de Montréal lance une ligne téléphonique confidentielle et gratuite afin de recueillir davantage d’informations sur les cas de disparitions.

La directrice exécutive du Foyer pour femmes autochtones, Nakuset, en a fait l’annonce lundi matin lors d’une conférence de presse en direct du square Cabot.

Le numéro 1-800 gratuit, confidentiel et anonyme sera annoncé, dès aujourd’hui, sur les panneaux d’affichage des colonnes de rue, sur les autobus, dans les stations de métro et sur les panneaux d’affichage des autoroutes de la Ville de Montréal qui finance les six premières semaines de cette campagne de sensibilisation à hauteur de 55 000$.

Cette campagne publicitaire devrait donner aux membres de la communauté l’occasion de présenter plus librement des informations cruciales sur les cas de disparition ou d’assassinat, pense Nakuset. «Si vous avez une piste au sujet de quelqu’un que vous connaissez qui a disparu et que vous connaissez sa localisation, vous pouvez appeler le numéro», a-t-elle déclaré.

C’est la coordonnatrice de recherche, Janis Qavavauq-Bibeau, qui prendra les appels et qui assurera le suivi auprès de la police si tel est le désir de l’informateur.

Relations tendues avec la police

Alors que la relation entre la police et les peuples autochtones est «brisée», le Projet Iskweu sert de liaison entre la famille, la communauté autochtone et le SPVM lorsqu’il y a disparition d’une femme ou d’une personne bispirituelle autochtone.

Créé en 2017 grâce au financement de Justice Canada, de la Fondation Pathy et de la Ville de Montréal, le Projet Iskweu a vu le jour dans le but d’avoir une procédure à suivre dans les cas de disparitions en collaboration avec le SPVM.

«Quand quelqu’un disparaît à Montréal, c’est souvent la communauté autochtone qui sait où ces personnes sont», a fait remarquer Nakuset. Or, la communauté autochtone est généralement réticente à aller voir la police puisque le lien de confiance est rompu, a précisé la coordinatrice du Projet Iskweu, Jessica Quijano.

«Il y a cette peur réelle de comment la police va traiter ta demande. Vont-ils te prendre au sérieux ou vas-tu être judiciarisé? La différence est que les gens ont confiance en leur communauté, mais pas envers les forces policières», a-t-elle demandé.

Avec la ligne téléphonique confidentielle, les intervenantes estiment que le partage d’informations et la récolte de données seront plus efficaces.

Le cas de Donna Paré

Depuis 2017, Jessica Quijano a recensé 47 cas de personnes disparues à Montréal, dont 46 ont été localisées. «On a trouvé des femmes dans des situations très très précaires et très dangereuses», a laissé savoir Nakuset.

Le cas toujours non résolu est celui de Donna Paré, une femme autochtone en situation d’itinérance qui a donné de ses nouvelles pour la dernière fois en décembre 2018. Toutefois, elle a seulement été rapportée disparue en mars 2019 par le SPVM.

«Le numéro 1-800 va permettre aux gens qui ont des informations, comme par exemple dans le cas de Donna Paré, de laisser ces informations sans avoir peur des conséquences ou d’être judiciarisés», a affirmé Jessica Quijano.

Selon elle, cette nouvelle ligne téléphonique est une des nombreuses solutions imaginées par la communauté autochtone pour retrouver les femmes autochtones disparues.

«Je pense qu’il est important pour nous de savoir que nous sommes toujours en plein milieu d’une crise concernant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mais aussi concernant la communauté trans et bispirituelle. Ça ne va pas en s’améliorant, ça va en fait de pire en pire», a-t-elle souligné.

Si vous avez des renseignements au sujet d’une femme, d’une personne trans ou d’une personne bispirituelle autochtone assassinée ou disparue, vous pouvez appeler au 1-855-547-5938.