Relance du centre-ville: Montréal approuve un investissement de 3 M$

Souhaitant relancer le secteur du centre-ville durement touché par la pandémie, la Ville de Montréal a récemment approuvé une contribution effectuée conjointement avec Québec de 3 M$ au Partenariat du Quartier des spectacles (PDQS) pour son plan de relance. Au coût total de 9 M$, le plan prévoit des aménagements de piétonnisation temporaire, des terrasses mutualisées, des haltes ainsi que des installations permettant la tenue d’événements culturels.

Le PDQS souhaite notamment déployer des aménagements tels des amphithéâtres sur le territoire du Quartier des spectacles, mais également à d’autres endroits au centre-ville. Cela devrait permette la tenue d’activités culturelles, grand public et familiales.

Danse, musique, cirque, théâtre de rue, humour, arts visuels et numériques, le PDQS veut «fédérer les acteurs du milieu culturel du centre-ville et offrir des prestations pluridisciplinaire pour animer les artères et places du centre ville».

Des interventions de verdissement notamment afin de combattre les îlots de chaleur et accroître les zones d’ombres seront également effectuées.

Les détails quant au plan de relance restent à confirmer. Le PDQS publiait il y a deux mois un communiqué annonçant «un programme estival qui réjouira et divertira autant les travailleurs, les résidents, les étudiants, les touristes que les amateurs de culture en manque d’expérience et de socialisation sécuritaire»

«Bien que notre lutte contre la COVID-19 ne soit pas terminée, l’arrivée du beau temps et l’accélération de la vaccination nous permettent d’envisager un été stimulant et un centre-ville vibrant cette année. La Ville de Montréal souhaite donner au centre-ville l’impulsion nécessaire pour relancer efficacement son économie, mais aussi ses scènes culturelle et gastronomique», indiquait dans le communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Investissement d’Ottawa

De son côté, le gouvernement fédéral a promis, également en mars, une contribution financière de 2,5 M$ au nouveau Plan lumière du PDQS pour le centre-ville.

Mis en place en 2009, le Plan lumière comprend la signature lumineuse commune, l’éclairage architectural et scénographique, ainsi que les éléments dynamiques.

La contribution d’Ottawa vise à notamment animer l’Esplanade Tranquille située à l’ouest de la rue Clark, entre les rues Sainte-Catherine et la rue de Montigny. L’objectif du projet est de permettre «une connexion» éclairée entre la Place des arts et la rue Sainte-Catherine.