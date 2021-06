La circulation à vélos tolérée sur la rue Wellington

La rue Wellington est de nouveau piétonne depuis le 1er juin. Nouveauté cette année, les cyclistes peuvent circuler sur leur vélo à une vitesse raisonnable. Toutefois, lors de fort achalandage, ils doivent descendre de leur vélo et marcher.

Ce projet pilote sera en vigueur jusqu’à la fin de la piétonnisation, moment qui sera connu au début du mois d’août. La Promenade Wellington souligne aussi qu’il pourrait y avoir un avis contraire. Afin que ce fonctionnement perdure tout l’été, tous les utilisateurs de la rue doivent faire preuve de «bon jugement et de civisme.»

La permission de circuler à vélo vise à faciliter la vie des citoyens qui veulent magasiner à bicyclette. Toutefois, la rue piétonne n’est pas un axe de circulation. Une surveillance sera déployée sur la rue durant tout le mois de juin pour assurer le respect des consignes.

Le projet a été mis en place avec la collaboration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’Association pour la mobilité active de Verdun (AMAV), Vélo Québec et l’arrondissement.

Stationnement

Pour ceux qui se rendent sur la rue Wellington en voiture, 500 cases de stationnements sont à leur disposition en périphérie de la rue. De la signalisation a été installée afin de guider les automobilistes.

De plus, les paliers 5 et 6 du stationnement Éthel, situé entre les rues De L’Église et Hickson, sont offerts gratuitement. L’accès est possible par la rue Éthel et les piétons peuvent descendre directement sur la rue Wellington.

«L’expérience de l’année passée nous a permis de modifier certaines interventions et d’ajouter des espaces sur les rues parallèles, fait savoir le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. Cela fait en sorte qu’il n’y a pas vraiment de perte de stationnement sur la rue Wellington. C’est un projet très populaire, et surtout, ça amène un côté festif.»

En raison de la pandémie, les usagers de la rue devront tout de même garder deux mètres de distance. Des corridors sanitaires sont disposés devant certains commerces pour aider les citoyens à circuler en toute sécurité.

Par ailleurs, les résidents devraient pouvoir profiter de quelques surprises durant l’été. Une programmation estivale respectueuse des règles sanitaires en vigueur est à l’étude présentement.

Wellington transformée

On retrouve sur la rue Wellington neuf espaces de travail en plein air avec une connexion Wi-Fi, plusieurs balançoires de détente et du mobilier urbain. Au printemps, des citoyens bénévoles ont planté beaucoup de fleurs, un travail chapeauté par l’Escouade verte de Verdun. De plus, trois toilettes sont accessibles à l’angle de la rue De L’Église, dont une pour les personnes à mobilité réduite.