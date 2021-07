NOVA, la technologie montréalaise qui remplit les stades vides

Alors que les événements sont tous conditionnés à des quotas de personnes à respecter et doivent gérer des enceintes à moitié vides, la technologie NOVA de l’entreprise montréalaise PixMob permet de créer l’illusion d’un stade ou un aréna plus remplie qu’elle n’y paraît, tout en animant le match dans les moments clés.

Le défi pour une entreprise d’animation et d’un aréna sportif, c’est de ne pas paraître terne ou fade. Avec sa technologie NOVA, PixMob peut illuminer plus de 5000 sièges vides et transformer l’expérience des fans présents sur place et ceux à domicile.

Grâce à des pixels lumineux disposés partout dans une enceinte, PixMob propose une variété d’effets pour accompagner des moments forts d’un événement comme dans un match de hockey avec l’ouverture du match, les hymnes nationaux et les célébrations de buts. «NOVA a été conçue pour donner une nouvelle vie à n’importe quel lieu, qu’il soit vide ou plein», explique le président de PixMob, Jean-Olivier Dalphond.

L’ensemble des lumières sont interconnectées et peuvent livrer n’importe quelle couleur. «Cette technologie permet un choix de plus de 16 millions de couleurs», précise le président de PixMob, Jean-Olivier Dalphond.

Contrôlés à distance par liaison infrarouge, les milliers de pixels s’animent pour recréer des expériences de foule et peuvent se synchroniser à la musique. «Un aréna vide, c’est triste mais un aréna vide illuminé, ça donne de l’énergie», note le président de PixMob.

«Nous avons illuminé les plus grands événements sportifs du monde et certaines des tournées musicales les plus importantes de tous les temps, mais travailler avec les Canadiens de notre propre ville lors des finales de la Coupe Stanley est particulièrement important pour nous.» Jean-Olivier Dalphond, président de PixMob

«Nous avons des sièges vides, ce qui aurait pu être un point négatif, mais PixMob en a fait un avantage.» Jon Trzcienski, VP Marketing, Canadiens de Montréal

Née en pleine pandémie

Du propre aveu du président de PixMob, la pandémie est tombée sur le secteur de l’événementiel comme un couperet. «En une journée, tout s’est arrêté», tranche Jean-Olivier Dalphond. Mais cette période a permis à l’entreprise montréalaise d’innover, elle qui proposait des bracelets lumière. «On regardait les spectacles qui commençaient à se faire dans les arénas vides. Et l’idée de proposer NOVA qui permet de remplir ces arénas est arrivée.»

Jean-Olivier Dalphond qui honore son premier partenariat avec les Canadiens de Montréal, depuis quelques matchs, espère pouvoir être encore présent pour la saison prochaine.