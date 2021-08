«Montréal n’est pas sécuritaire» dit Denis Coderre

Alors que des coups de feu ont retenti dans Ville-Marie et à Rivière-des-Prairies en moins de 24h, pour Denis Coderre il faut se concentrer sur la sécurité de la métropole et «augmenter la présence policière».

Pour le candidat à la mairie de Montréal, la métropole «n’est pas sécuritaire et les gens ont peur.»

À propos de la sécurité de la ville, M. Coderre demande à l’administration Plante de reconnaitre «la réalité» et réclame plus de présence policière pour «sécuriser les quartiers.»

«On est la cinquième force policière au Canada, la deuxième au niveau des municipalités et j’ai l’impression qu’on est sous tutelle. On a besoin de budget, on a besoin d’effectifs, on a besoin d’une meilleure formation, on a besoin d’un agenda de surveillance et de vigilance.»

Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal, Ensemble Montréal.