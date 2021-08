Appel d’offres pour la réfection de l’autoroute 40 ouest

L’appel d’offres pour la réalisation des plans et devis du secteur ouest du projet de réfection majeure de l’autoroute Métropolitaine, est lancé annonce le Ministère des Transports (MTQ).

Le projet de réfection de l’autoroute A-40 doit faire l’objet de travaux entre les portions de l’autoroute 520 et du boulevard Provencher. Cette portion est communément appelée l’autoroute métropolitaine.

«La réfection majeure de l’autoroute Métropolitaine est un important projet de maintien d’actifs. Il s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour assurer le bon état des infrastructures publiques, et 23,5 milliards de dollars sont prévus pour ce projet au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.» Ministère des Transports

En raison de son ampleur, le projet est divisé en deux secteur (est et ouest). Le secteur ouest est situé entre l’autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent, tandis que le secteur est est situé entre le boulevard Saint-Laurent et le Boulevard Provencher.

Le secteur ouest du projet de réfection s’étend sur 6,2 km entre l’autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent, et représente une superficie de 127 000 m2 de tablier et compte 18 structures, indique le communiqué du ministère.

Pour l’instant le MTQ finalise les études qui permettront de définir les interventions à réaliser dans ce secteur ouest.

Les différentes interventions devraient permettre d’exploiter l’autoroute métropolitaine sans autre intervention majeure pour une période d’environ 25 ans.

Du côté est, une consultation publique est actuellement en cours notamment à l’attention des riverains de l’autoroute ainsi que les usagers des axes routiers, piétonniers et cyclables situés sous la section surélevée du secteur est de l’autoroute. Celle-ci se termine le 13 août.

L’autoroute métropolitaine est presque entièrement surélevée et se compose de trois voies de circulation par direction, de travées d’environ 20 mètres de portés, de 50 structures et de plus de 270 000 m2 de surface de tablier.

Mise en service dans les années 1960, la portion de l’autoroute 40 (Métropolitaine) comprise entre l’autoroute 520 (échangeur Côte-de-Liesse) et le boulevard Provencher s’étend sur 12,5 km. Il y circule quotidiennement jusqu’à 180 000 véhicules, dont 13 % de véhicules lourds. Ministère des Transports