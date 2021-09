Plante veut un registre des loyers et une certification pour les propriétaires

Alors que la crise du logement sur l’île de Montréal s’impose comme un des enjeux de cette élection, la mairesse sortante, Valérie Plante, s’est engagée ce matin à mettre en place, si elle est réélue, une certification pour les propriétaires montréalais qui comprendra un registre des loyers, longtemps réclamé par les locataires.

Avec cette certification, Projet Montréal entend tout faire «pour protéger l’abordabilité et la qualité du parc locatif de Montréal», en luttant notamment contre les hausses de loyers abusives et les rénovictions, un phénomène en augmentation ces dernières années.

Qualifié de geste fort par la cheffe de Projet Montréal, cette certification Propriétaire responsable sera ainsi demandée aux propriétaires de bâtiments de huit logements et plus sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Selon Projet Montréal, cela représenterait plus de 216 000 logements sur le territoire de l’île.

Dans les faits, la certification donnera pour Projet Montréal des outils aux locataires pour trouver un logement abordable et salubre, de manière simplifiée.

Une mine d’informations complète et disponible en données ouvertes simplifiera la vie des locataires montréalais et leur permettra de trouver plus facilement des logements de qualité, qui répondent à leurs besoins et qui respectent leur portefeuille. Valérie Plante, mairesse de Montréal et candidate à sa réélection

Les locataires pourront y trouver, par exemple, le coût du loyer, les permis de construction ou encore l’état du bâtiment.

Projet Montréal compte également empêcher les rénovictions en indiquant les travaux planifiés sur une période de cinq ans et en validant également leur nécessité. Des exigences de conformité pour les incendies, la gestion de la vermine, des moisissures ou encore des ascenseurs assureront la sécurité et la salubrité des immeubles, selon le parti. La Ville pourra ainsi adapter ses actions et ses programmes de logements en fonction de «l’état des bâtiments et les besoins des propriétaires».

À Verdun, où les prix des logements explosent et où certains propriétaires sont tentés par les rénovictions, la candidate à la mairie pour Projet Montréal Marie-Andrée Mauger estime que cette certification permettra aux locataires montréalais «de continuer d’habiter leur quartier».