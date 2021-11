Mandat de grève illimitée à l’usine d’emballage Kruger de LaSalle

Les membres du Syndicat des employés de Kruger LaSalle, affilié à la CSN, se sont dotés d’un mandat de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée.

Les 140 travailleurs de cette usine d’emballage, située dans le parc industriel de LaSalle, ont rejeté la dernière offre patronale, lors de leur assemblée générale, le 13 novembre.

Les employés exigent une hausse de 3% des salaires chaque année, qu’ils estiment justifiée par leur contribution dans les profits de l’entreprise. «Actuellement, notre usine se démarque par sa productivité. Nous sommes les meilleurs au Québec», affirme le président du syndicat, Pierre Gagnon, par voie de communiqué.

Les salariés espèrent également une augmentation de la contribution de l’employeur au régime de retraite hybride et la bonification de certaines primes.

Une entente toujours possible

Les deux prochaines rencontres de négociations, prévues les 23 et 25 novembre, seront déterminantes pour la suite de choses. «Il y a tout l’espace qu’il faut pour que le syndicat et l’entreprise puissent convenir d’une entente et éviter le recours à la grève», explique la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, Dominique Daigneault, dans ce même communiqué.

«Cependant, si la grève s’avère nécessaire, il est certain que nous serons prêts à soutenir le syndicat sur tous les fronts pour maintenir la pression jusqu’à ce que ses membres obtiennent satisfaction», poursuit Mme Daigneault.

La convention collective des salariés de Kruger LaSalle est échue depuis le 31 mai 2021. La dernière ronde de négociations avait eu lieu en 2014. La partie patronale a décliné la demande d’entrevue de Métro.

Fondé à Montréal en 1904, Kruger est l’un des principaux recycleurs de papier et de carton en Amérique du Nord et compte près de 5000 employés. L’usine de LaSalle fait partie de sa filiale d’emballage.