Fermeture définitive du site de vaccination du Palais des congrès

Le site de vaccination du Palais des congrès de Montréal fermera définitivement ses portes le 24 décembre. Un nouveau site de vaccination ouvrira donc ses portes tout près du métro Berri-UQAM au retour des Fêtes, le 7 janvier 2022.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a annoncé la nouvelle jeudi matin. Il louait ce site de vaccination depuis maintenant 10 mois. Le bail du local vient toutefois à échéance à la fin de l’année et ne peut être renouvelé pour 2022. Le CIUSSS a tout de même tenu à préciser que des solutions de rechange lui ont été proposées par le Palais des congrès, mais qu’elles ne répondaient pas à ses besoins.

C’est donc après plus de 300 000 doses administrées et un concert surprise d’Émile Bilodeau pour remercier les nouveaux vaccinés et les vaccinateurs que le site du Palais des congrès ferme.

Rappelons également que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans s’est amorcée au Palais des congrès le 24 novembre dernier. Un zoothérapeute et son chien accompagnateur étaient sur place pour créer un environnement sécurisant et apaisant pour les enfants.

Un nouveau site de vaccination

Le nouveau site de vaccination sera situé au 965, boulevard De Maisonneuve Est, à quelques minutes de marche de la station Berri-UQAM.

Dès aujourd’hui, les personnes qui se feront vacciner au Palais des congrès pour leur 1re dose seront informées que leur rendez-vous pour la 2e dose sera prévu au 965, boulevard De Maisonneuve Est.

Toutes les personnes qui ont un rendez-vous prévu au Palais des congrès après le 24 décembre seront contactées par téléphone et par courriel pour confirmer le changement d’adresse.

Les personnes qui souhaitent modifier le lieu de leur rendez-vous peuvent le faire via Clic Santé ou en appelant au 514 644-4545.