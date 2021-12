Rassemblements de Noël et Omicron: que prévoient les Montréalais?

Entre les nouvelles mesures sanitaires permettant les rassemblements de 20 personnes à Noël et l’arrivée du nouveau variant Omicron sur le territoire québécois, que prévoient les Montréalais pour les Fêtes? Métro est allé sonder quelques résidants pour connaître leur plan de match.

Ruth Vallée (belle-mère), Bernard Barrucco (père), Sabrina Barrucco (fille), Victoria (petite-fille)

On se sent moins fermé, on a pas à compter, j’étais contente des annonces. Ruth

Ruth Vallée, Sabrina Barrucco, Bernard Barrucco et bébé Victoria / Josie Desmarais/Métro

«Le réveillon se fera chez ma belle-fille (Sabrina) avec de la famille d’Alberta. Les nouvelles mesures n’ont pas changé les plans pour les Fêtes même si dans le temps on était entre 20 et 30 personnes», dit Ruth.

Au début, Omicron nous a un peu inquiétés parce que les variants sont peu connus, mais les dernières informations sont rassurantes. Bernard

«Compte tenu que notre famille est éparpillée, on passera quelques coups de fil et des visio. On va se gâter de produits locaux, car la pandémie a changé nos habitudes», ajoute Bernard.

Béatrice Tobler-Royer, 73 ans

Le contraste avec 2020 est saisissant. En 2020, on pouvait rien faire. Je me suis retrouvée seule avec mon fils.

Béatrice Tobler-Royer / Josie Desmarais/Métro

«J’ai prévu un Noël en amoureux, puis quelques jours chez les enfants qui vivent à 200 km de là. Durant ces quelques jours, nous seront moins d’une dizaine. On sera pas plus, la famille est suffisante. […] En famille, chacun préparera de la bonne nourriture! Omicron? J’ai vécu des moments plus difficiles que ça. Je suis vaccinée avec trois doses. À un moment donné, il faut laisser aller la nature.»

Michel Pitre, 67 ans

Passer noël avec mon chum. Voilà ce qui est prévu.

Michel Pitre / Josie Desmarais/Métro



«Je ne pense pas qu’il y aura d’autres invités. Je constate un énorme changement par rapport à 2020. En décembre 2020, c’était la sortie du confinement. Cette année, je sens que l’esprit des Fêtes croît en moi. D’ailleurs, on vient tout juste d’installer l’arbre de Noël.»

Au menu de Noël, il y aura une sortie cinéma, mais j’hésite encore entre Dune de Denis Villeneuve ou West Side Story de Steven Spielberg. Je ne suis absolument pas inquiet pour Omicron.

Carole et Danielle Guay, 67 et 65 ans

La famille est trop grande (presque 50 personnes) pour faire une grande fête. Je ne peux pas dire, « toi tu viens, toi tu viens pas ». Carole

Carole Guay et Danielle Guay / Josie Desmarais/Métro

«Nous allons profiter de Noël chez nos enfants respectifs», dit Carole. «Les nouvelles mesures n’ont rien changé au plan prévu. Courir après mon petit-fils est largement suffisant!»

«J’ai un rituel annuel avec ma fille qui consiste à aller au cinéma le jour de Noël car c’est rare que j’y aille durant l’année. Je suis plus prudente qu’inquiète par rapport à Omicron. Il faudra apprendre à vivre avec», ajoute Danielle.

Ferdinand Ruest, 14 ans

On va profiter de la terre à bois de mes grand-parents pour aller y couper quelques sapins de Noël.

Ferdinand Ruest (centre) et ses amis / Josie Desmarais/Métro

«J’irai chez mes grands-parents entouré de toute la famille. J’imagine qu’il y aura un grand party avec la famille et les grands-oncles. Normalement, c’est ça. On planifie pas vraiment.»

Sylvie Bouchard, 55 ans

Nous allons profiter du fait qu’on pourra être 20 personnes.

Sylvie Bouchard / Josie Desmarais/Métro

«Je viens d’acheter un chalet dans Lanaudière, on ira passer la veille du jour de l’an avec des amis où chacun amènera des cadeaux. On fera des petits jeux qui nous permettront de piger ces cadeaux. J’ai hâte. Et je passerai Noël avec ma mère à Chambly».

Alain Cyr, 68 ans

On prévoit, avec des amis, de se promener à l’extérieur la veille de Noël, puis de souper autour de 22h. On va organiser une pige de cadeaux.

«Le 25 est réservé avec la famille. On est content de l’annonce du gouvernement, parce que sinon on n’aurait pas pu participer au rassemblement. Les Fêtes de 2021 vont me changer parce que l’an dernier, je n’avais rien fait et j’étais resté en comité restreint, moi et mon chum. Doublement vacciné, Omicron ça me passe par-dessus la tête!»

Alain Cyr / Josie Desmarais/Métro