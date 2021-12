COVID-19: augmentation rapide des cas sur l’île de Montréal

Alors que le nouveau variant Omicron est sur toutes les lèvres et que des discussions sont en cours au niveau fédéral pour une possible fermeture des frontières, les cas augmentent fortement à Montréal. Le 14 décembre, la Ville en a recensé 416 de plus.

Pour la période du 30 novembre au 13 décembre, la Direction régionale de la santé publique fait état de 5693 nouveaux cas de la COVID-19. C’est une hausse de 2320 cas par rapport à la quinzaine précédente, soit une augmentation de près de 69%.

Parmi les arrondissements les plus touchés par cette augmentation, on trouve Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce qui recense 512 nouveaux cas sur les 15 derniers jours. Rosemont-La Petite Patrie en recense 439 et Ahuntsic-Cartierville, 433. Enfin, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension recense pour la même période 409 nouveaux cas.

Les milieux dits «ouverts ou inconnus» ont connu une hausse du nombre de cas entre le 30 novembre et le 13 décembre avec 2166 cas de plus que sur la période précédente. Les milieux «fermés» de leur côté connaissent une baisse avec deux cas en moins, soit 24 au lieu de 26.

Les cas chez les travailleurs de la santé ont aussi augmenté en doublant entre les deux périodes, passant de 132 à 288 cas.

À l’échelle du Québec, le Québec recense 2386 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. En entrevue au 98,5 FM, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué surveiller de près la Ville de Montréal.

Arrondissements à surveiller – Nombre de cas du 30 novembre au 13 décembre

Ahuntsic-Cartierville : 429

Anjou : 165

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : 505

Côte-Saint-Luc : 166

LaSalle : 222

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 369

Montréal Est : 45

Montréal-Nord : 200

Outremont : 97

Plateau Mont-Royal : 255

Pointe-Claire : 103

Rosemont–La Petite Patrie : 439

Saint-Laurent : 270

Sud-Ouest : 180

Verdun : 153

Ville-Marie : 191

Dépistage

Le taux de positivité augmente aussi dans la population. Il est de 5,67% pour la période du 30 novembre au 13 décembre. Il était de 4,14% pour la période précédente. 91 736 personnes ont été dépistées du 30 novembre au 13 décembre et 5197 personnes ont reçu un test positif.

Enfin, en matière de vaccination, 80,6% des Montréalais sont adéquatement vaccinés et 91,5% des 12 ans et plus le sont. 86,1% des Montréalais et 94,7% des 12 ans et plus ont reçu au moins une dose.