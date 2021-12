Une manifestation anti mesures sanitaires à Montréal

Intitulée «L’autre booster», la manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes pour une «marche pacifique» autour du Quartier des spectacles, à Montréal, en début d’après-midi.

L’événement a été organisé par Daniel Pilon, un ex-comptable radié de son ordre pour les positions qu’il prend pendant cette pandémie. Littéralement, celui-ci «invite les québécois qui revendiquent la fin de la ségrégation à une marche pacifique conclue par un rassemblement festif avec musique et danse».

François Amalega, un des chefs de file du mouvement y a participé. Mégaphone à la main, l’homme qui conteste les mesures en place et qui cumule des dizaines de milliers de contraventions à cet égard, scandait des slogans repris par la foule. «Vaccinés ou non, le pass sanitaire c’est non. On a pas peur d’Omicron», criait-il. La veille, sur ses réseaux, M. Amalega faisait la promotion de l’événement. «Demain, on marche avec Omicron.»

Certaines personnes vêtues de chandails sur lesquels étaient inscrits «Câlins gratuits» offraient des accolades à qui en voulait. Pourtant, de nouvelles mesures de restrictions des contacts sociaux annoncées par le gouvernement jeudi soir s’appliqueront demain. Celles-ci visent à ralentir la propagation du virus. Les participants ne portaient pas le masque.

La marche s’est terminée au Quartier des spectacles où des discours ont été relayées. Chaque prise de parole était entrecoupée par une musique durant laquelle les participants étaient invités à danser. Certains des discours ont placé la pandémie comme un «mensonge». «Il faut prendre les mesures sanitaires et faire exactement le contraire», a proposé à la foule, M. Amalega. Il a terminé son discours en faisant répéter aux personnes rassemblées, «Je désobéis.»

Rappelons que ce dimanche, Santé Québec a enregistré dans son plus récent bilan de la situation COVID-19 d’important nouveaux cas et une forte augmentation des hospitalisations.