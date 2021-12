COVID-19 : 3846 nouveaux cas, un sommet pandémique atteint

Le Québec enregistre un sommet de nouveaux cas avec 3846 personnes infectées selon le plus récent bilan publié par Santé Québec. 376 personnes sont hospitalisées dont 79 en soins intensifs.

Ce sont 29 nouvelles personnes qui ont été hospitalisées dont cinq nouvelles personnes qui se sont rendues aux soins intensifs portant ce nombre à 79. La capacité réelle en soins intensifs est chiffrée à 177.

Les nouvelles infections rapportées par Santé Québec, dimanche, portent la moyenne des nouveaux sur sept jours à 2820. Les nouveaux cas (3846) se divisent entre 1131 non-vaccinés, 185 primovaccinés et 2530 personnes doublement vaccinées.

On déplore également trois nouveaux décès.

Il y a une semaine à peine, le Québec rapportait 1753 nouveaux cas et 262 hospitalisations.

Les autorités rapportaient une hausse marquée des hospitalisations liées à la COVID-19 dans leur bilan de la veille. En date du 17 décembre, on enregistrait ainsi 3631 nouveaux cas de COVID-19, soit 137 de moins qu’au bilan quotidien précédent et 1649 de plus que samedi dernier.

Vaccination

La campagne de vaccination chez les 5-11 ans enregistre 8943 nouvelles injections, tandis que 16 000 administrations de la troisième dose ont été comptabilisées. En tout, 88 % de la population québécoise a reçu une première dose, 81 % deux doses et 8 % en sont à la troisième dose. Le groupe d’âge des 5-11 ans est, lui, vacciné à 51 % avec la première dose, soit 335 964 jeunes.

Rappelons que Québec souhaite accélérer l’administration de la troisième dose en ouvrant les rendez-vous aux 65 ans et plus dès lundi. Le 27 décembre, ce sera aux 60 ans et plus d’y avoir accès.

Des tests rapides livrés partout au Québec lundi

Il y a quelques jours, les autorités de santé publique, ont donné le mandat aux distributeurs pharmaceutiques du Québec d’assurer la distribution de quelque 4,2 millions de tests de dépistage de la COVID-19 avant le début de la période de Fêtes. Sur les 800 000 trousses de tests rapides prévues à la distribution avant le 23 décembre, 200 000 seront disponibles dès lundi soit l’équivalent d’un million de tests, a assuré l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie.

Plus de détails à venir …