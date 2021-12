COVID-19: hausse importante des hospitalisations au Québec

Les autorités rapportent une hausse marquée des hospitalisations liées à la COVID-19, samedi, alors qu’on en enregistre 347 à travers le Québec, 35 de plus que la veille. Quelque 74 personnes sont aux soins intensifs, 12 de plus qu’au bilan de vendredi.

En date du 17 décembre, on enregistre par ailleurs 3631 nouveaux cas de COVID-19, soit 137 de moins qu’au bilan quotidien précédent et 1649 de plus que samedi dernier. La moyenne sur sept jours est de 2521 nouvelles infections quotidiennes.

Près de 64% des nouveaux cas du jour sont liés à des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin depuis au moins sept jours. Près d’un tiers des personnes ayant contracté la COVID-19 en date du 17 décembre étaient non vaccinées ou avaient reçu une première dose il y a moins de deux semaines.

On déplore également deux nouveaux décès liés à la pandémie, samedi.

Les éclosions sont également en hausse, samedi. On en recense 1322 au Québec, 15 de plus que la veille. Rappelons qu’au 15 décembre, 40% des éclosions actives dans la province touchaient le niveau primaire et préscolaire, selon des données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Bien que les données concernant Omicron dont ils disposent demeurent pour l’instant très incertaines et limitées, l’INSPQ ainsi que le Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses de l’Université Laval estiment que les cas de COVID-19 augmenteront de façon exponentielle s’il s’avère que le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que le variant Delta.