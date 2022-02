Québec recule sur le projet d’agrandissement du collège Dawson

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a finalement confirmé que Québec mettait fin au projet, d’une valeur de 100 M$, d’agrandissement du collège Dawson, mardi durant une mêlée de presse.

Situé au centre-ville de Montréal, le cégep anglophone prévoyait d’entreprendre un projet d’infrastructure majeur pour pallier son manque d’espace. Des travaux de préparation sont en cours depuis plus de sept ans, mais le gouvernement du Québec a décidé de changer de cap. Cette annonce survient alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) avait confirmé l’ajout de 50 M$, pour un budget totalisant 100 M$, en vue de l’agrandissement du cégep, en décembre 2020.

Le parti de François Legault a décidé de reculer au sujet de cette expansion afin d’accorder la priorité au financement des cégeps francophones.

On pense qu’actuellement, quand on choisit les priorités, c’est préférable de, d’abord, procéder à l’expansion des cégeps francophones. François Legault, premier ministre du Québec

La ministre McCann a voulu rassurer la communauté du collège Dawson et a indiqué qu’une solution de rechange serait envisagée. Il est important de mentionner que le prochain Plan québécois des infrastructures (PDQ) qui prévoient les projets et investissements majeurs reliés aux infrastructures sera dévoilé au printemps.

Réactions mitigées à l’Assemblée nationale

Le collège Dawson doit agrandir ses locaux afin de respecter les normes du ministère de l’Éducation, selon la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

«Maintenant, on leur dit que ce n’est plus une priorité. Ça ne fait aucun sens. C’est une gifle au visage de la communauté anglophone et ce n’est pas acceptable», fustige la cheffe de l’opposition.

La population étudiante du collège Dawson est constituée à 50% d’étudiants anglophones, souligne de son côté le premier ministre.

Plusieurs partis étaient plutôt satisfaits de la décision de la CAQ.

«Les chiffres ne mentent pas – les institutions anglophones sont généralement mieux financées que les institutions francophones. Nous devons prioriser l’équité. Ceci veut dire d’investir massivement dans les collèges francophones», a déclaré le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Le député a également souligné l’importance de ne pas oublier les cégeps en région.

«Ça fait plusieurs mois qu’on demande à ce que le financement aille aux cégeps francophones. La CAQ, sans explication, décide de changer d’idée. Est-ce que ça serait en raison des sondages?», se questionne le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le projet du collège Dawson avait également été dénoncé par le Mouvement Québec français (MQF). «Si la [confirmation du retrait du projet] s’avère, nous pourrons alors faire état d’une victoire qui mérite d’être célébrée, car elle a été obtenue de haute lutte», avait déclaré le président du MQF en prévision du retrait du projet d’expansion.