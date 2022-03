Les abords de 26 nouvelles écoles seront sécurisés en 2022

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé que 26 nouveaux établissements seraient sécurisés en 2022 dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles.

L’annonce a été faite le 10 mars, à l’école Saint-Barthélemy, dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en compagnie de la mairesse de l’arrondissement, Laurence Lavigne-Lalonde, et de la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle. L’école primaire est l’un des établissements visés par l’annonce.

«Chaque projet de sécurisation est différent. On se base sur les besoins du milieu, a expliqué Mme Plante Une école, c’est un milieu de vie [où les enfants se rendent en marchant ou à bicyclette]. Nous allons nous assurer que pour tous les utilisateurs, ça soit plus sécuritaire et plus agréable. Pour nous, sécuriser des écoles, c’est sécuriser des milieux de vie au grand complet.»

Si les modalités ne sont pas encore détaillées, elles pourraient concerner l’ajout d’afficheurs de vitesse, de dos-d’âne ou de saillies. Des éléments de verdure pourraient également être aménagés.

«Ce qui est extraordinaire avec ce programme, c’est qu’il est porté par les arrondissements, a souligné Sophie Mauzerolle. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs milieux de vie et qui sont en contact avec la population et avec les équipes-écoles. Ce sont eux qui sont le mieux placés pour nous soumettre des projets», a-t-elle soutenu, en ajoutant que c’est la Ville-centre qui finance le tout.

Rappelons qu’au cours de son premier mandat, l’administration Plante avait déboursé 25 M$ pour la sécurisation aux abords des écoles.