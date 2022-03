Le tunnel L.-H. Lafontaine fermé en direction de Montréal cette fin de semaine

Les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuivent et de nouvelles entraves seront mises en place au courant de la fin de semaine. Une fermeture complète du tunnel en direction de Montréal sera notamment nécessaire afin de permettre aux travailleurs d’accomplir leurs tâches.

Les autoroutes 20 et 25 seront donc fermées en direction de Montréal entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie/USA, Varennes, aéroport P.–E.–Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de 23h30 vendredi à 5h lundi. L’accès à l’île Charron sera toutefois maintenue via un chemin balisé disponible à partir du boulevard Marie-Victorin.

La bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est à l’autoroute 25 en direction nord sera elle aussi fermée dès vendredi 23h30. Cette entrave sera en vigueur jusqu’à la fin de 2022. Un détour sera mis en place via l’avenue Souligny en direction est, la rue Honoré-Beaugrand en direction nord, la rue Hochelaga en direction ouest et la rue De Boucherville en direction nord, afin de rejoindre l’autoroute 25 en direction nord.

La sortie n° 4 – Montréal (centre-ville)/Pont J.-Cartier de l’autoroute 25 en direction nord sera elle aussi inaccessible dès vendredi 23h30 jusqu’à la fin de 2022. Le détour proposé pour se diriger vers le centre-ville se fera par la sortie n° 3 – Rue Notre-Dame/Rue Hochelaga, la rue Tellier en direction ouest, la rue des Futailles en direction sud et la rue Notre-Dame Est en direction ouest.