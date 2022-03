200 km/h sur l’autoroute 15 avec de l’alcool dans le corps

Un jeune homme de 19 ans qui roulait à 200km/h dans une zone de 70km/h a été intercepté par les policiers du poste autoroutier de la Sûreté du Québec (SQ), dans la nuit de jeudi à vendredi. En plus de l’excès de vitesse sur l’autoroute 15, l’homme a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool avec un taux d’alcool dans le sang atteignant plus du double de la limite permise.

Dans un communiqué émis vendredi, la SQ affirme que l’homme a été arrêté sur l’autoroute des Laurentides, qui sépare les arrondissements de Saint-Laurent et Ahuntsic-Cartierville. Le jeune contrevenant circulait en direction Nord, près de l’autoroute 40.

Le jeune homme a reçu un constat d’infraction de 2386$ en plus de 30 points d’inaptitude pour le grand excès de vitesse. À cela s’ajoute une amende de 494$ et quatre points d’inaptitude pour l’alcool au volant sur l’autoroute. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour un mois. D’autres constats d’infraction ont également été émis pour des infractions au Code de la sécurité routière, selon la SQ.

La SQ tient a rappelé que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.