Hausse majeure des vols de voitures à Montréal

Si la tendance se maintient, le nombre de vols de voitures à Montréal pourrait connaître son plus haut sommet depuis 2012. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mobilise des unités en conséquence.

Depuis le début de l’année, 5180 vols de voitures ont été déclarés au SPVM. Cela dépasse déjà les vols totaux annuels rapportés entre 2015 et 2020. En 2021, 6526 vols ont été recensés. Si la tendance se maintient, cette marque devrait être largement dépassée.

«Nous avons déployé des ressources supplémentaires en enquête sur les vols de véhicules à moteur depuis 2021», explique la chargée des communications du SPVM, Anik de Repentigny. «Par ailleurs, une équipe intégrée comptant différents services de police et dont nous faisons partie a été mise sur pied en 2021 pour unifier les efforts policiers dans le but de contrer le phénomène de la façon la plus efficace possible.»

Quatre mobiles guident principalement les voleurs, explique le SPVM. La plupart des véhicules dérobés sont vendus à l’étranger, en entier ou dissociés en pièces. Ce type de crime est facilité par la présence du Port de Montréal, qui permet l’exportation des autos outre-mer.

Certains volent un véhicule pour commettre un crime, puis s’en débarrassent. D’autres recyclent les pièces sur le marché illégal. Également, certains criminels font tout simplement des balades à la suite desquelles ils abandonnent les véhicules volés.

Zones ciblées

Chaque mois de 2022 compte plus de vols de véhicules que le mois équivalent en 2021. Le nombre de voitures volées a particulièrement augmenté dans Montréal-Ouest (133%), Ville-Marie (118%), Dorval (110%), Pierrefonds-Roxboro (93%) et Le Plateau-Mont-Royal (84%).

Le centre d’achats Fairview de Pointe-Claire semble une destination prisée par les voleurs. Si la tendance se maintient, les prévisions indiquent que 146 voitures auront été volées sur place d’ici la fin de l’année, soit deux voitures par tranche de cinq jours. Au rythme actuel, 74 voitures seront volées à la Place Versailles, 60 aux Galeries d’Anjou et 36 au IKEA de Montréal.

«On peut constater que les vols sont centralisés dans les gros stationnements, explique le scientifique de données diplômé en mathématiques financières de l’Université de Toronto Félix Lévesque. Les cas sont centralisés dans les centres d’achats, les aéroports et les stationnements commerciaux.»

Le SPVM n’a pas indiqué à Métro si des opérations avaient été lancées dans ces lieux particuliers.

M. Lévesque a soulevé ces chiffres en analysant les données ouvertes de la Ville de Montréal. «Quand j’ai commencé à colliger les données, c’est rapidement devenu évident que l’augmentation de vols était aberrante, raconte-t-il. Parfois, je me demande si les institutions publiques peuvent vraiment faire ressortir les données de la bonne façon, pour mener des actions par la suite.»

Vols en plein jour

La grande majorité des vols de voitures sont rapportés les jours de semaine, au milieu de la journée.

«C’est l’occasion qui fait le vol, pas le moment de la journée, explique le SPVM. Un véhicule d’une marque et d’un modèle recherchés peut être dérobé n’importe quand, dès qu’un voleur le repère.»

Pour le SPVM, «la prévention est nettement plus importante que les arrestations». La police rappelle d’éviter de se garer dans un endroit isolé ou mal éclairé, de ne jamais laisser son véhicule en marche sans surveillance, et de toujours laisser ses portes verrouillées.

La majorité des vols répertoriés concernent les véhicules et les camions. Mais les voleurs ciblent aussi d’autres types de véhicules à moteur, comme les motoneiges et les véhicules de construction.