Deux suspects arrêtés et onze véhicules saisis par le SPVM

Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté deux individus soupçonnés de vols de véhicules. Selon le communiqué, 11 camionnettes volées ont été également saisies dans un entrepôt situé dans le nord de Montréal, d’une valeur estimée à près de 2 M$.

Le premier suspect a été appréhendé le 12 juin dernier par des agents du PDQ 42 (Saint-Léonard). Il a été interpellé dans un stationnement alors qu’il montait dans un véhicule précédemment déclaré volé. Après plusieurs vérifications, des éléments ont mené les policiers vers une adresse dans le nord de la ville, où ils ont remarqué le second suspect, au volant d’une camionnette volée. Le deuxième malfrat avait sur lui la télécommande d’une porte de garage située à proximité, où se trouvaient les neuf autres véhicules volés.

Les deux suspects ont été mis en arrestation le jour même et ont comparu le lendemain au palais de justice de Montréal pour complot, recel de plus de 5000 $, et possession d’une arme prohibée et d’un passe-partout automobile. Ils ont été libérés en attendant la prochaine étape des procédures judiciaires.

Dans le communiqué, le SPVM rappelle quelques conseils pour protéger son véhicule des voleurs:

Installez un système de repérage sur votre voiture permettant de la retrouver en cas de vol.

Procurez-vous un étui ou un boîtier bloquant le signal émis par votre clé intelligente.

Équipez votre véhicule d’un antidémarreur. Ce système empêche l’acheminement du carburant lors du démarrage.

Faites buriner les vitres ainsi que les pièces majeures de votre véhicule.

Installez un dispositif visant à ralentir le voleur comme une barre antivol sur le volant ou un verrou sur le système de diagnostic intégré.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.